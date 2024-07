Τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια ανακοίνωσε ότι έχει συγκεντρώσει η προεκλογική εκστρατεία της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ενώ έχει εγγράψει 170.000 νέους εθελοντές μέσα σε μία μόλις εβδομάδα από τότε που έγινε υποψήφια για την προεδρία.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τερμάτισε την Κυριακή την επανεκλογή του την περασμένη εβδομάδα και υποστήριξε τη Χάρις για την ψηφοφορία του Νοεμβρίου εναντίον του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, «μέσα σε μία εβδομάδα από τότε που ξεκινήσαμε, η Κάμαλα Χάρις συγκέντρωσε 200 εκατομμύρια δολάρια. Το 66% αυτών προέρχεται από νέους δωρητές. Έχουμε εγγράψει 170.000 νέους εθελοντές», έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής διευθυντής της εκστρατείας της Χάρις, Ρομπ Φλάχερτι.

There’s 100 days til Election Day, so here’s a fun one:

In the week since we got started, @KamalaHarris has raised $200 million dollars. 66% of that is from new donors.

We’ve signed up 170,000 new volunteers.

A people-powered campaign for a people-powered presidency!

— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) July 28, 2024