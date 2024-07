Δύο ψαράδες πετάχτηκαν στα παγωμένα νερά του New Hampshire των ΗΠΑ, όταν μία εξαγριωμένη φάλαινα προσγειώθηκε στη βάρκα τους.

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει το τεράστιο θηλαστικό να ξεπροβάλλει από την επιφάνεια ακριβώς πίσω από την πρύμνη του μικρού σκάφους.

Μη έχοντας πού αλλού να πάει, η φάλαινα προσγειώθηκε στη βάρκα, παρασύροντάς την κάτω από την επιφάνεια του νερού.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN

— Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 23, 2024