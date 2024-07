Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή (26/7) στο Παρίσι, με τις τελευταίες λεπτομέρειες της Τελετής Έναρξης να διευθετούνται.

Μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ακόμα ένας σταρ του ΝΒΑ θα δώσει το «παρών» στη Τελετή Έναρξης, καθώς όπως ανακοίνωσε η Team USA ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι ο ένας εκ των δύο σημαιοφόρων των ΗΠΑ.

Ο παγκόσμιος σούπερ σταρ είναι ο πρώτος μπασκετμπολίστας των ΗΠΑ που επιλέγεται για να κρατήσει τη σημαία, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι έχει κατακτήσει δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια με την Εθνική ΗΠΑ, το 2008 και το 2012.

«Είναι μία απίστευτη τιμή να εκπροσωπείς τις Ηνωμένες Πολιτείες σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά σε μία στιγμή που μπορεί να ενώσει όλο τον κόσμο. Για ένα παιδί από το Άκρον, η ευθύνη αυτή σημαίνει τα πάντα, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για την οικογένειά μου, για όλα τα παιδιά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τους συμπαίκτες μου, τους υπόλοιπους Olympians και τόσο πολλούς ανθρώπους σε όλη τη χώρα με μεγάλες προσδοκίες. Ο αθλητισμός έχει τη δυνατότητα να μας φέρνει όλους κοντά και είμαι περήφανος που θα είμαι μέρος μίας τόσο σημαντικής στιγμής» αναφέρει σε δήλωσή του ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Η γυναίκα σημαιοφόρος της Team USA αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο (23/7). Και οι δύο επιλογές, έγιναν μέσω ψηφοφορίας μεταξύ των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στο Παρίσι.

Fit to lead 👑

The moment LeBron James found out he will be the first 🇺🇸 #USABMNT athlete to serve as a @TeamUSA Flag Bearer. pic.twitter.com/kEWK45BBQH

— USA Basketball (@usabasketball) July 22, 2024