«Αν και ήταν πρόθεσή μου να διεκδικήσω την επανεκλογή μου, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας να παραιτηθώ και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας μου», έγραψε ο Μπάιντεν σε επιστολή που αναρτήθηκε στο Χ. «Θα μιλήσω στο Έθνος αργότερα αυτή την εβδομάδα με περισσότερες λεπτομέρειες για την απόφασή μου».

Ο Μπάιντεν ευχαρίστησε την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις που «είναι μια εξαιρετική συνεργάτιδα» και σε δεύτερο μήνυμα την στήριξε πλήρως για να τον αντικαταστήσει ως υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία.

Διεκδίκησε τέσσερις προεδρικές υποψηφιότητες. Πέρασε 36 χρόνια στη Γερουσία των ΗΠΑ εκπροσωπώντας το Ντέλαγουερ. Ανέβηκε στις προεδρίες των ισχυρών επιτροπών Δικαστικών και Εξωτερικών Σχέσεων. Υπηρέτησε οκτώ χρόνια ως αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

Στην δεύτερη ανακοίνωσή του έγραφε «Συνάδελφοι Δημοκράτες, αποφάσισα να μην αποδεχθώ την υποψηφιότητα και να επικεντρώσω όλες μου τις δυνάμεις στα καθήκοντά μου ως Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας μου. Η πρώτη μου απόφαση ως υποψήφιος του κόμματος το 2020 ήταν να επιλέξω την Κάμαλα Χάρις ως αντιπρόεδρό μου«.

Συμπλήρωσε πως «Και ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα. Σήμερα θέλω να προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου στην Κάμαλα για να είναι η υποψήφια του κόμματός μας φέτος. Δημοκρατικοί – ήρθε η ώρα να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε αυτό».

Η απόφαση του Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα λιγότερο από ένα μήνα πριν από το συνέδριο του κόμματός του και λίγους μήνες πριν οι ψηφοφόροι προσέλθουν στις κάλπες είναι πρωτοφανής στη σύγχρονη πολιτική εποχή. Ο τελευταίος εν ενεργεία πρόεδρος που εγκατέλειψε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή ήταν ο Λίντον Τζόνσον, του οποίου η επέκταση του πολέμου στο Βιετνάμ τη δεκαετία του 1960 δίχασε το Δημοκρατικό Κόμμα.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024