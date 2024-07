Ο άντρας που σκοτώθηκε στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το Σάββατο στην Πενσιλβάνια αναγνωρίστηκε από το FBI ως ο Κόρεϊ Κομπερατόρε, ένας συνταξιούχος πυροσβέστης που πέθανε προστατεύοντας την οικογένειά του.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε ότι ο Κομπερατόρε καθόταν στο πλήθος όταν ο ένοπλος —τον οποίο οι αρχές αναγνώρισαν ως Τόμας Μάθιου Κρουκς— άνοιξε πυρ.

Ο Shapiro είπε ότι μίλησε με τη σύζυγο του Κομπερατόρε, η οποία ήθελε να μάθει το κοινό ότι «πέθανε ως ήρωας».

«Ο Κόρεϊ βούτηξε πάνω στην οικογένειά του για να την προστατεύσει χθες το βράδυ σε αυτή τη συγκέντρωση», δήλωσε ο Σαπίρο σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή. «Ο Κόρεϊ ήταν ο καλύτερος από εμάς. Είθε η μνήμη του να είναι ευλογία».

Ο Κομπερατόρε ήταν πατέρας δύο κοριτσιών, πυροσβέστης και πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, είπε ο Σαπίρο.

«Αγαπούσε την οικογένειά του και ήταν θερμός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ», συμπλήρωσε ο ίδιος. Ο Σαπίρο δήλωσε πως έδωσε εντολή οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στη μνήμη του Κομπερατόρε.

Ο 33χρονος Matt Achilles είναι γείτονας της οικογένειας του Κομπερατόρε και όπως είπε μετακόμισε στην περιοχή λόγω των καλών σχολείων και των ανθρώπων. Ο Κόρεϊ, είπε, ήταν από τους καλύτερους.

«Δυστυχώς βρισκόταν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και δεν του άξιζε καθόλου αυτό», δήλωσε ο Achilles σχετικά με τον θάνατο του γείτονά του.

Ο ίδιος, περιέγραψε τις ημέρες που αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και ο Κόρεϊ ήταν από τους πρώτους που τον προσέγγισε και προσέφερε βοήθεια.

«Το να βοηθάει ήταν στο ένστικτό του, με το να είναι πυροσβέστης», δήλωσε ο Achilles. «Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται έτσι. Το να βοηθούν είναι στο αίμα τους και αυτό ακριβώς το είδος ανθρώπου ήταν», πρόσθεσε.

Στο Facebook, η αδελφή του Κομπερατόρε, τον περιέγραψε ως «ήρωα που προστάτευσε τις κόρες του» όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο Κομπερατόρε είχε μόλις κλείσει τα 50, έγραψε, και «είχε τόση ζωή ακόμα να ζήσει».

«Το μίσος για έναν άνθρωπο αφαίρεσε τη ζωή του ανθρώπου που αγαπήσαμε περισσότερο», έγραψε. «Η γυναίκα του και τα κορίτσια του μόλις έζησαν το αδιανόητο. Το μίσος δεν έχει όρια και η αγάπη δεν έχει όρια».

