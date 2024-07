Το επεισόδιο των Simpsons με τίτλο «Lisa the Iconoclast» αποσύρθηκε από την προβολή του Channel 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Το επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε αρχικά το 1996, επρόκειτο να είναι μέρος ενός μαραθωνίου της 7ης σεζόν την επομένη της επίθεσης, δηλαδή την Κυριακή 14 Ιουλίου.

Ωστόσο, λόγω της ανησυχητικής ομοιότητάς του με όσα εκτυλίχθηκαν στην προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, αντικαταστάθηκε σιωπηλά με ένα διαφορετικό επεισόδιο της 30ης σεζόν, το «Baby You Can’t Drive».

Το «Lisa the Iconoclast» περιλαμβάνει μια πλοκή όπου η Lisa Simpson ανακαλύπτει ότι ο ιδρυτής της γενέτειράς της, του Springfield, ήταν ένας δολοφόνος πειρατής που κάποτε προσπάθησε να σκοτώσει τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και περιφρονούσε τους πολίτες της πόλης.

Σε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή σκηνή, η Lisa στέκεται σε μια εξέδρα, ενώ ένας υπάλληλος της αστυνομίας σε μια ταράτσα την σημαδεύει.

Η ομοιότητα με την απόπειρα δολοφονίας στη συγκέντρωση του Τραμπ οδήγησε στην απόφαση να αποσυρθεί το επεισόδιο από το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον Independent, το Channel 4 έκανε την αλλαγή για να αποφύγει τους αλλόκοτους παραλληλισμούς και την πιθανή αναλγησία σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ βρίσκονται σε σοκ.

Εν τω μεταξύ, οι θεωρίες συνωμοσίας άρχισαν να κατακλύζουν το διαδίκτυο από την πρώτη στιγμή, με κάποιους να μιλούν για έναν σκοπευτή που έδρασε με «εντολές» του προέδρου Μπάιντεν ή του «βαθέος κράτους», ενώ άλλοι έλεγαν για ένα σκηνοθετημένο περιστατικό που είχε σκοπό «να κάνει τον πρώην πρόεδρο ήρωα».

Για παράδειγμα, το βίντεο σε κοντινό πλάνο μιας «ύποπτης» που συμμετείχε στην προεκλογική συγκέντρωση, κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε «Μπάιντεν» ή μια φωτογραφία με πράκτορες ασφαλείας να κρατούν χαμογελώντας τον ματωμένο Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφόρησαν μαζικά στην πλατφόρμα X, στα αγγλικά, στα γαλλικά ακόμη και στα πορτογαλικά ως «απόδειξη» ότι η επίθεση ήταν «οργανωμένη» και «σχεδιασμένη».

