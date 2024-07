Το ημιαυτόματο τουφέκι τύπου AR, το όπλο που σύμφωνα με τις αμερικάνικες αρχές βρέθηκε στον τόπο της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο (13/7), είναι ένα από τα πιο δημοφιλή όπλα της Αμερικής.

Στενά συνδεδεμένο με το πλήρως αυτόματο στρατιωτικό πολεμικό τυφέκιο M-16, το AR-15 έχει χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από πρόσφατες μαζικές εκτελέσεις στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στο Λας Βέγκας τον Οκτώβριο του 2017, όπου σκοτώθηκαν 59 άνθρωποι, και της επίθεσης κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ που σκότωσε πέντε ανθρώπους στο Κολοράντο Σπρινγκς τον Νοέμβριο του 2022.

Στον απόηχο της απόπειρας δολοφονίας στη συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, η προσοχή θα στραφεί αναπόφευκτα στην οπλοκατοχή των ΗΠΑ. Ένα AR-15 βρέθηκε κοντά στο πτώμα του δράστη, σύμφωνα με πηγές, το οποίο ο πατέρας του φέρεται να είχε αγοράσει νόμιμα.

«Δεν έχει θέση στα χέρια πολιτών»

Οι ομάδες ελέγχου της οπλοκατοχής υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι το τουφέκι —τα αρχικά του οποίου προέρχονται από την εταιρεία φορητών όπλων ArmaLite που το ανέπτυξε— δεν έχει θέση σε χέρια πολιτών.

«Πρόκειται για ένα πολεμικό όπλο που είναι πραγματικά κατάλληλο μόνο για στρατιώτες σε ζώνη μάχης», δήλωσε πέρυσι στο NBC η Λίντσεϊ Νίκολς, διευθύντρια πολιτικής στο Νομικό Κέντρο Γκίφορντς, το οποίο πιέζει για τη ρύθμιση των όπλων. «Η ικανότητά του να σκοτώνει πολλούς ανθρώπους γρήγορα είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε την απαγόρευσή του».

Ωστόσο πολλοί το χρησιμοποιούν ως σύμβολο του δικαιώματος στην οπλοκατοχή.

Η στιγμή των πυροβολισμών:

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Άντριου Κλάιντ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός οπλοπωλείου, μοίρασε καρφίτσες σε σχήμα AR-15.

«Ακούω ότι αυτή η μικρή καρφίτσα που μοίραζα στη Βουλή των Αντιπροσώπων πυροδότησε κάποιους από τους Δημοκρατικούς συναδέλφους μου», είπε τότε σε ένα βίντεο. «Λοιπόν, τη δίνω για να υπενθυμίσω στους ανθρώπους τη δεύτερη τροπολογία του Συντάγματος και πόσο σημαντική είναι για τη διατήρηση των ελευθεριών μας», εξήγησε ο Κλάιντ.

Ισχυρή θέση στη συνείδηση της Αμερικής

Ο Cameron McWhirter, δημοσιογράφος και συν-συγγραφέας του βιβλίου American Gun: The True Story of the AR-15, δήλωσε ότι το τουφέκι είχε καταλάβει μια ισχυρή θέση στη λαϊκή συνείδηση των ΗΠΑ.

«Αυτό το όπλο έχει γίνει ένα σύμβολο στο οποίο ο κόσμος εστιάζει», δήλωσε στον Guardian τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι έλεγχοι ιστορικού για τους αγοραστές όπλων απαιτούνται στα σημεία πώλησης στην Πενσιλβάνια, όπου υπάρχουν περισσότεροι από 2.500 ομοσπονδιακά αδειοδοτημένοι έμποροι πυροβόλων όπλων.

Η πολιτεία επιτρέπει την ελεύθερη οπλοφορία δίχως άδεια, ωστόσο απαιτείται για τη μεταφορά του όπλο με όχημα.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η κυβέρνηση Μπάιντεν προχώρησε στο κλείσιμο του λεγόμενου «gun show loophole» που επιτρέπει στους ανθρώπους να αγοράζουν όπλα από μη αδειοδοτημένους εμπόρους σε εκθέσεις, στο Διαδίκτυο και σε σπίτια, χωρίς να απαιτείται έλεγχος του ιστορικού τους.