Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν ύποπτο για την υπόθεση με τα ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν σε δύο βαλίτσες, στην Κρεμαστή Γέφυρα Κλίφτον του Μπρίστολ. Η σύλληψη δεν σχετίζεται με τον ίδιο άνδρα που αναζητείται από την αστυνομία μετά τη δημοσιοποίηση μιας φωτογραφίας την Πέμπτη.

Πρόκειται για έναν 36χρονο που συνέλαβε η αστυνομία στο Μπρίστολ και θα τον μεταγάγει για ανάκριση στο Λονδίνο αργότερα σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στη βρετανική πρωτεύουσα.

«Ένας άνδρας, ηλικίας 36 ετών, συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Γκρίνουιτς νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Έχει τεθεί υπό κράτηση όπου και παραμένει. Δεν πρόκειται για τον ίδιο άνδρα για τον οποίο έχουμε απευθύνει έκκληση» αναφέρει η ανακοίνωση.

