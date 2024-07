Ένα επιβατικό αεροσκάφος τύπου Sukhoi Superjet συνετρίβη σήμερα (12/7) στη Ρωσία, στην περιοχή της Μόσχας.

Την είδηση μετέδωσε μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το TASS, τρία μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Κολόμνα.

Moscow region, Russia ❗

Today a Sukhoi Superjet plane crashed 💥 🔥 in the Kolomensky district of the Moscow region. Preliminary, there were no passengers on board, only 3 crew members, the crew died, – operational services reported. The plane left the factory after scheduled… pic.twitter.com/c9Yg3aWhz9

— LX (@LXSummer1) July 12, 2024