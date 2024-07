Πολλοί μαθητές σκοτώθηκαν στη Νιγηρία και άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι από τη μερική κατάρρευση του σχολείου τους όπου σήμερα γίνονταν εξετάσεις στην κεντρική πολιτεία Πλατό, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, (NEMA).

Θύματα φώναζαν για βοήθεια κάτω από τα ερείπια του σχολείου Ιερά Ακαδημία στο Τζος, την πρωτεύουσα της πολιτείας, και γονείς αναζητούσαν απεγνωσμένα τα παιδιά τους, τόνισε ο δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο.

«Ένα διώροφο κτίριο που στεγάζει την Ιερά Ακαδημία στο Μπούσα Μπουζί, στην πολιτεία Πλατό, κατέρρευσε σήμερα το πρωί σκοτώνοντας πολλούς μαθητές», ανακοίνωσε η NEMA προσθέτοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αρχές δεν έδωσαν απολογισμό θυμάτων για τα θύματα, αλλά σύμφωνα με έναν κάτοικο, τον Τσίκα Ομπιόμπα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Several people were presumably killed when a school building collapsed in Plateau state, Nigeria, according to local media

There may be many students under the rubble, local media reported.

According to reports, Saint Academy School collapsed around 8:30 am while many students… pic.twitter.com/PTfMJyLA27

