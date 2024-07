Τυχερή μέσα στην ατυχία της ήταν μία 21χρονη Κινέζα. Η γυναίκα παρασύρθηκε στα ανοιχτά ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Ιαπωνίας και διασώθηκε περίπου 80 χιλιόμετρα από τις ακτές, μετά από 36 ώρες στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τη Guardian, η νεαρή κολυμπούσε στην παραλία Σιραχάμα Οχάμα με ένα φίλο της, αργά το απόγευμα της Δευτέρας, όταν παρασύρθηκε από τα ρεύματα.

Ο φίλος της σήμανε άμεσα συναγερμό κι έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό και τη διάσωσή της.

«Ήταν γύρω στις 19.55 της 8ης Ιουλίου, όταν ενημερωθήκαμε μετά την αναφορά του φίλου της σε ένα μίνι μάρκετ πως αγνοείτο», ανέφερε η τοπική ακτοφυλακή.

Η 21χρονη εντοπίστηκε τελικά στα ανοικτά του νότιου άκρου της χερσονήσου Μπόσο της Τσίμπα από ένα φορτηγό πλοίο στις 7.48 το πρωί της Τετάρτης, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Δύο μέλη του πληρώματος ενός μικρότερου κοντινού δεξαμενόπλοιου επικοινώνησαν μέσω ασυρμάτου και πήδηξαν στη θάλασσα για να τη σώσουν.

«Η απόσταση σε ευθεία γραμμή (μεταξύ της παραλίας και του σημείου διάσωσης) ήταν 80 χλμ., ωστόσο προφανώς παρασύρθηκε σε μεγαλύτερη απόσταση», εξήγησε ντόπιος αξιωματούχος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, καθώς είχε αφυδατωθεί.

Όπως είπε στους διασώστες, καθώς κολυμπούσε με ένα σωσίβιο, άρχισε να παρασύρεται στα ανοιχτά και δεν μπορούσε να επιστρέψει.

A woman who went swimming off a beach in Japan and was swept out to sea was rescued about 80 kilometres (50 miles) off the coast after 36 hourshttps://t.co/lx21CMpyfm pic.twitter.com/yu9k5vInQ0

— AFP News Agency (@AFP) July 11, 2024