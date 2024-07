Για τη δολοφονία και τον τεμαχισμό ενός 14χρονου τρανς κοριτσιού κατηγορείται ένας 29χρονος στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. O 29χρονος DaShawn Watkins έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 14χρονης Pauly Likens, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

H 14χρονη εθεάθη για τελευταία φορά στις 22 Ιουνίου και δηλώθηκε ως εξαφανισμένη τρεις ημέρες αργότερα από συγγενείς. Η αστυνομία ανακάλυψε διαμελισμένα ανθρώπινα λείψανα μέσα και γύρω από τα νερά του ποταμού Σενάνγκο, και άλλα λείψανα βρέθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα ευρήματα διαπίστωσε ότι η 14χρονη, που θα έκλεινε τα 15 τον προσεχή Σεπτέμβριο, είχε δολοφονηθεί με ένα χτύπημα στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον 29χρονο DaShawn Watkins να μπαινοβγαίνει από το διαμέρισμά του τα ξημερώματα της 23ης Ιουνίου κουβαλώντας σακούλες, ενώ στη συνέχεια με το αυτοκίνητό του κατευθύνθηκε στη λίμνη όπου βρέθηκε η τεμαχισμένη σορός της 14χρονης.

Ο Γουάτκινς παραδέχθηκε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι είχε κανονίσει να συναντηθεί στις 22 Ιουνίου με ένα πρόσωπο που είχε μιλήσει μέσω της εφαρμογής Grindr.

Pennsylvania man accused of killing, dismembering trans teen he met through dating app https://t.co/u77pcOnIYd pic.twitter.com/6mOzJJVlyJ

— New York Post (@nypost) July 9, 2024