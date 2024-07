«Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει τις προσπάθειες του οργανισμού τουρκογενών κρατών να νομιμοποιήσει την τουρκοκυπριακή αποσχιστική οντότητα, τη λεγόμενη, διεθνώς μη αναγνωρισμένη, ‘Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’, ως παρατηρητή στον οργανισμό τουρκογενών κρατών», τονίζει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, σημειώνοντας ότι αυτή η απόφαση, εν αναμονή της επικύρωσης των μελών του οργανισμού, είναι λυπηρή και έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι αρκετά μέλη του εξέφρασαν σθεναρή υποστήριξη στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Η ΕΕ έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου πολιτικού επιπέδου, ότι η ΕΕ αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», υποιγραμμίζει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Επιπροσθέτως, ο Ζοζέπ Μπορέλ τονίζει ότι η συμμετοχή του Βίκτορ Όρμπαν στην άτυπη σύνοδο του οργανισμού τουρκογενών κρατών στη Σούσα στις 5-6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε, αποκλειστικά, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ουγγαρίας και αυτού του οργανισμού.

