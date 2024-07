Ο Γουέιντ Γουίλσον, ένας άνδρας από το Φορτ Μάιερς που μοιράζεται το όνομά του με τον χαρακτήρα «Deadpool» της Marvel Comics, καταδικάστηκε για τις βάναυσες δολοφονίες δύο γυναικών από το Κέιπ Κόραλ το 2019.

Στις 12 Ιουνίου 2024, ο 30χρονος Γουίλσον καταδικάστηκε για έξι κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων δύο δολοφονιών πρώτου βαθμού, στην κομητεία Λι της Φλόριντα.

Δεκατρείς ημέρες αργότερα, οι ένορκοι ψήφισαν να στείλουν τον Γουίλσον στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για τους φόνους. Εναπόκειται στον δικαστή της δίκης να επιβάλει τη θανατική ποινή στις 23 Ιουλίου.

Η υπόθεση του Γουίλσον έχει τραβήξει την προσοχή σε εθνικό επίπεδο για τους αποτρόπαιους φόνους, τα τατουάζ στο πρόσωπό του και τη γραβάτα του «Deadpool».

Ο Γουίλσον κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της Κριστίν Μέλτον και της Νταϊάν Ρουίζ στο Κέιπ Κόραλ της Φλόριντα τον Οκτώβριο του 2019.

Ο Γουίλσον, τότε 25 ετών, συνάντησε την Κριστίν Μέλτον, 35 ετών, και τη φίλη της Στέφανι Σέιλορς στις 7 Οκτωβρίου 2019, στο Buddah LIVE, ένα μπαρ στο Fort Myers.

Αφού έκλεισε το μπαρ, οι τρεις τους πήγαν στο σπίτι της Μέλτον στο Cape Coral. Αφού έφυγε η Σέιλορς, ο Γουίλσον στραγγάλισε μέχρι θανάτου τη Μέλτον ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι της.

Στη συνέχεια, έκλεψε το αυτοκίνητό της. Την ίδια μέρα, ο Γουίλσον είδε την 43χρονη Νταϊάν Ρουίζ να περπατάει σε έναν δρόμο του Cape Coral, της ζήτησε οδηγίες για ένα κοντινό σχολείο και την έκανε να μπει στο αυτοκίνητο.

Όταν η Ρουίζ προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο, ο Γουίλσον της επιτέθηκε, τη χτύπησε και τη στραγγάλισε προτού την σπρώξει έξω από το αυτοκίνητο και την πατήσει 10 με 20 φορές.

Μετά τους φόνους, ο Γουίλσον τηλεφώνησε αρκετές φορές στον βιολογικό του πατέρα Στίβεν, ομολογώντας και αφηγούμενος τις φρικιαστικές λεπτομέρειες των εγκλημάτων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Στίβεν ανέβηκε στο εδώλιο για να καταθέσει λεπτομερώς τα όσα ειπώθηκαν στη συνομιλία που έλαβε χώρα στις 6 Οκτωβρίου 2019, ενώ ο γιος του παρακολουθούσε.

