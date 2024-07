Ο Κριστιάνο Ρονάλντο λυτρώθηκε βλέποντας τον Ντιόγκο Κόστα με τις αποκρούσεις του στα πέναλτι κόντρα στη Σλοβενία να σφραγίζει την πρόκριση της Πορτογαλίας στα προημιτελικά του Euro.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ παραλίγο να γίνει μοιραίος αποτυγχάνοντας να σκοράρει με πέναλτι στην παράταση (105′), κάτι που τον επηρέασε ψυχολογικά, αφού ξέσπασε σε κλάματα στην ανάπαυλα.

Cristiano Ronaldo broken down when he saw his mother crying after he missed the penalty 😭 pic.twitter.com/YWAVl5ZwYC

