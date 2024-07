Το εκλογικό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των πρόωρων εκλογών στη Γαλλία, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι. Σε ανάρτηση του, ο Ματέο Σαλβίνι συνεχάρη την Μαρίν Λεπέν και τον Ζορντάν Μπαρντελά για το αποτέλεσμα.

Στην συνέχεια της ανάρτησης του, ο Ματέο Σαλβίνι αναφέρεται στον πρόεδρο Μακρόν λέγοντας: «Είναι ντροπή το ότι ο Μακρον, ζητώντας να δημιουργηθούν νέες πολιτικές ομάδες κατά του Εθνικού Συναγερμού στον δεύτερο γύρο των εκλογών, φέρεται σαν μια οποιαδήποτε φον ντερ Λάιεν και προσπαθεί να αντισταθεί, με κάθε τρόπο, σε μια αλλαγή που επέλεξαν εκατομμύρια Γάλλοι, τόσο στο Παρίσι, όσο και στις Βρυξέλλες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τη μεγάλη νίκη της Μαρί Λεπέν κάλεσε την Κυριακή σε έναν «μεγάλο συνασπισμό Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων» στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία ενάντια στο ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN), το οποίο προηγείται στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Με την σειρά της και η Μαρίν Λεπέν ζήτησε απόλυτη πλειοψηφία.

🇫🇷 Complimenti a @MLP_officiel e @J_Bardella per lo straordinario risultato ottenuto al primo turno delle elezioni legislative in Francia, come emerge dagli exit poll.

Vergognoso Macron che, chiamando ai “blocchi” contro il Rassemblement National al secondo turno, si comporta…

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 30, 2024