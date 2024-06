Πριν από λίγα λεπτά η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media, η οποία αφορά τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ένα gif στο «X», στο οποίο απεικονίζεται μία παρτίδα σκάκι.

Με αυτόν τον τρόπο οι Πειραιώτες προαναγγέλουν την ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Μπαρτζώκα. Την πρώτη, ουσιαστικά, κίνηση του Ολυμπιακού φέτος το καλοκαίρι, εν όψει της επόμενης χρονιάς!

Στη λεζάντα της ανάρτησης η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ αναφέρει: «Ποιος είναι έτοιμος για μία παρτίδα σκάκι».

Who is ready for a chess game? 🤔♟️ #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Nv690MEzDe

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 28, 2024