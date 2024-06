Περίπου 40 με 50 δημοσιογράφοι και υποστηρικτές του Τζούλιαν Ασάνζ συγκεντρώθηκαν στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Σαϊπάν. Πολλοί από τους δημοσιογράφους έχουν έρθει αεροπορικώς από το εξωτερικό για να καλύψουν αυτό που είναι μια από τις μακροβιότερες διώξεις στα μέσα ενημέρωσης.

Η ατμόσφαιρα στο χώρο στάθμευσης του δικαστηρίου είναι ζωηρή, πρόκειται για το γεγονός της δεκαετίας για τη Σαϊπάν, που ποτέ δεν είχε μια τέτοια ιστορία όσο καιρό θυμούνται οι ντόπιοι δημοσιογράφοι. Ο Ασάνζ προσγειώθηκε γύρω στις 6 π.μ. σήμερα το πρωί, με πτήση τσάρτερ μισού εκατομμυρίου δολαρίων από το Λονδίνο. Συνοδευόταν από τους πρεσβευτές της Αυστραλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ και μια αυτοκινητοπομπή τον μετέφερε κατευθείαν στο κοντινό ξενοδοχείο Crowne Plaza.

Λίγες ώρες αργότερα ο Τζούλιαν Ασάνζ έφτασε στο δικαστήριο, φορώντας σκούρο κοστούμι και ουδέτερη έκφραση. Δεν δέχτηκε καμία ερώτηση από τα ΜΜΕ που είχαν κατακλύσει τον χώρο. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος κάθεται ήσυχα στο τραπέζι της υπεράσπισης και φαίνεται να διαβάζει δικαστικά έγγραφα μαζί με τον δικηγόρο του.

Η αξιωματικός αναστολών των ΗΠΑ Juanette F. David-Atalig εισήλθε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Οι δικηγόροι των ΗΠΑ εισήλθαν στην αίθουσα. Όλοι περιμένουν την πρόεδρο του δικαστηρίου Ramona V Manglona.

Οι μόνες περιπτώσεις υπό τις οποίες ο Τζούλιαν Ασάνζ θα ήταν επιτέλους ελεύθερος, θα ήταν αν αθωώνονταν, αν καταδικάζονταν και έπαιρνε χάρη από πρόεδρο των ΗΠΑ ή αν αποσύρονταν οι κατηγορίες. Εφόσον αποσύρονταν οι κατηγορίες, κανείς δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί πως δεν θα ανασύρονταν εκ νέου.

Με την αποδοχή της ενοχής για μια μόλις κατηγορία από τις δεκάδες που του αποδόθηκαν (χιλιάδες τα έγγραφα) και τον υπολογισμό της ποινής σε ήδη εκτίσιμη, ο Τζούλιαν Ασάνζ δεν μπορεί να δικαστεί ξανά για το ίδιο αδίκημα, εφόσον δεν εφεσιβάλει ο ίδιος την ποινή του.

Στο Αμερικανικό δίκαιο υφίσταται το Double Jeopardy. Στη νομική επιστήμη, το Double Jeopardy (διπλός κίνδυνος ή διπλό ρίσκο ας το μεταφράσουμε αδόκιμα) είναι μια δικονομική υπεράσπιση (κυρίως στις δικαιοδοσίες του κοινού δικαίου) που εμποδίζει έναν κατηγορούμενο να δικαστεί ξανά για τις ίδιες ή παρόμοιες κατηγορίες μετά από αθώωση ή καταδίκη.

Expected to depart in 2 hours, 58 minutes. To Canberra, Australia.

Flight VJT199 #AssangeJet: https://t.co/gxcbvNyvnj pic.twitter.com/t239sHob7Q

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024