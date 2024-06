Η Ευρωπαϊκή Ενωση ξεκινά σήμερα επισήμως τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία που θα οδηγήσουν κάποτε στην ένταξη των δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατιών ως πλήρων μελών στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Η Ρωσία προσπάθησε με κάθε μέσον να παρεμποδίσει τη διαδικασία, που αναμένεται να είναι μακρά και επίπονη.

«Συγχαρητήρια στην Μολδαβία και την Ουκρανία», δήλωσε στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά γεμάτος ευκαιρίες».

