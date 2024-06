Μία άβολη στιγμή έλαβε μέρος στον «αέρα» του CNN, όταν η παρουσιάστρια Κέισι Χαντ έκοψε την εκπρόσωπο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Καρολάιν Λίβιτ.

Το αμερικανικό δίκτυο πρόκειται να φιλοξενήσει το πρώτο debate μεταξύ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου και του νυν προέδρου, Τζο Μπάιντεν, στις 27 Ιουνίου.

Όταν η Λίβιτ λοιπόν, άρχισε να μέμφεται την αμεροληψία των δημοσιογράφων που θα συντονίσουν το debate, η παρουσιάστρια Κέισι Χαντ, αναγκάστηκε να την κόψει.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά προετοιμασμένος ενόψει του debate της Πέμπτης. Σε αντίθεση με τον Τζο Μπάιντεν, δεν χρειάζεται να κρύβεται και να έχει τους συμβούλους του να του λένε τι να πει. Ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει τι θέλει να πει», είπε αρχικά η Λίβιτ, απαντώντας στο ποια είναι η στρατηγική του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για την επικείμενη τηλεμαχία.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει συνειδητά σε ένα εχθρικό περιβάλλον σε αυτό το ίδιο το δίκτυο του CNN με συντονιστές του debate που έχουν κάνει πολύ γνωστές τις απόψεις τους γι’ αυτόν τα τελευταία οκτώ χρόνια με την προκατειλημμένη κάλυψή του», συνέχισε.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Χαντ, η οποία τόνισε πως συνάδελφοί της είναι «επαγγελματίες». Παράλληλα, κάλεσε τη Λίβιτ να ανακαλέσει όσα είπε.

Ωστόσο, εκείνη συνέχισε να επιτίθεται στους συντονιστές και επέμεινε ότι «αναφέρει γεγονότα που οι συνάδελφοί σας έχουν πει στο παρελθόν».

Τότε η παρουσιάστρια την προειδοποίησε πως θα σταματήσει την συνέντευξη αν συνεχίσει να επιτίθεται στους συναδέλφους της. Πράγματι, λίγο μετά την έκοψε στον «αέρα».

“We’re going to stop this interview.” Trump spokesperson Karoline Leavitt goes on CNN and keeps attacking CNN debate moderators Jake Tapper and Dana Bash. Anchor Kasie Hunt gets fed up and dumps Leavitt from the air. pic.twitter.com/09gDp0Ymjy

«Λυπάμαι … Καρολάιν ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Είσαι ευπρόσδεκτη να επανέλθεις ανά πάσα στιγμή», δήλωσε η Χαντ.

Και συμπλήρωσε: «Είναι ευπρόσδεκτη να επιστρέψει και να μιλήσει για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει ίσο χρόνο με τον Τζο Μπάιντεν όταν και οι δύο θα έρθουν μαζί μας … αργότερα αυτή την εβδομάδα στην Ατλάντα για το ντιμπέιτ».

Μετά την εκπομπή, η Χαντ, θέλοντας να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, έγραψε στο Χ: «Έρχεστε στην εκπομπή μου, σέβεστε τους συναδέλφους μου. Τελεία και παύλα. Δεν με ενδιαφέρει σε ποια πλευρά του διαδρόμου βρίσκεστε, όπως δείχνει ξεκάθαρα το ιστορικό μου».

You come on my show, you respect my colleagues. Period. I don’t care what side of the aisle you stand on, as my track record clearly shows.

— Kasie Hunt (@kasie) June 24, 2024