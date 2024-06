Η κάψουλα που θα μετέφερε στη Γη τα πρώτα δείγματα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης προσεδαφίστηκε την Τρίτη στην Κίνα, ένα επίτευγμα που χαιρέτισε ως «ορόσημο»

ο πρόεδρος Σι Ζινπίνγκ, χωρίς όμως να διευκρινιστεί αν ο θησαυρός έφτασε και σε ποια κατάσταση.

Η κάψουλα έπεσε με αλεξίπτωτο σε ερημική περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας στις 09.07 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το κρατικό κανάλι CCTV, μεταφέροντας το υλικό που είχε συλλεχθεί νωρίτερα τον Ιούνιο από την Λεκάνη Άιτκιν, έναν κρατήρα στην πλευρά της Σελήνης που δεν κοιτά ποτέ προς τη Γη.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαστήματος Τσανγκ Κεζιάν ανακοίνωσε λίγο αργότερα την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής Chang’e-6, η οποία είχε εκτοξευτεί στις 3 Μαΐου και έκανε η Κίνα την πρώτη χώρα που πατά στην αθέατη πλευρά του φεγγαριού.

Τα δείγματα πρόκειται να μεταφερθούν αεροπορικώς στο Πεκίνο για ανάλυση, σύμφωνα με το CCTV.

Here it is. Footage of Chang’e-6 on the Moon’s far side https://t.co/bTYcU4yRBk pic.twitter.com/yt1gokb59B

— China ‘N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) June 4, 2024