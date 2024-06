Σοκαρισμένοι είναι οι θαυμαστές του ράπερ Foolio από την είδηση της δολοφονίας του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης από τις ΗΠΑ, που το πραγματικό του όνομα είναι Τσαρλς Τζόουνς, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε επεισόδιο τα ξημερώματα της Κυριακής (23/6) στην Τάμπα της Φλόριντα.

«O ράπερ φέρεται να έπεσε σε ενέδρα», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του. Η αστυνομία της Τάμπα επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός άνδρα από πυροβολισμούς, ενώ άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Λίγες ώρες πριν τον θάνατό του, ο Τζόουνς είχε μοιραστεί μια ιστορία στο Instagram που γιόρταζε τα 26α γενέθλιά του στην πισίνα ενός Airbnb.

«Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι αρχικά έμεινε σε ένα Airbnb, αλλά του ζητήθηκε να φύγει λόγω υπέρβασης των ορίων πληρότητας. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Holiday Inn, όπου ενεπλάκη σε επεισόδιο στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου και φέρεται να έπεσε σε ενέδρα», εξήγησε ο δικηγόρος του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ράπερ και τα άλλα τρία θύματα βρίσκονταν στα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ όταν άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ.

Οι αξιωματούχοι εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, ενώ μέχρι το απόγευμα της Κυριακής δεν έχουν συλληφθεί ύποπτοι.

O Foolio ήταν γνωστό μέλος της συμμορίας KTA

Η New York Post επισημαίνει ότι ο ράπερ ήταν γνωστό μέλος της συμμορίας KTA του Τζάκσονβιλ, η οποία βρίσκεται σε μακροχρόνια διαμάχη με αντίπαλες συμμορίες.

Ο Foolio, πιο γνωστός για τα κομμάτια του «List of Dead Opps» και «When I See You», στο παρελθόν είχε υποστεί σοβαρό τραύμα από πυροβόλο όπλο και είχε σπάσει πολλά οστά στο πόδι του όταν έγινε στόχος δραστών κοντά στο Paxon School for Advanced Studies. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο του Τζάκσονβιλ.

Το 2021 είχε δεχτεί ξανά πυροβολισμούς, καθώς έφευγε από ένα στούντιο ηχογράφησης. Τραυματίστηκε ελαφρά -και πάλι- στο πόδι του.

Οι θαυμαστές του έχουν πλημμυρίσει τα social media από μηνύματα, αποτίοντας φόρο τιμής στον ράπερ. «H καρδιά μου έχει ραγίσει», «Αναπαύσου εν ειρήνη», «Ο Foolio έκανε καλή μουσική. Θα συνεχίσω να ακούω τα τραγούδια του», αναφέρουν.

Η φίλη του Mani τον αποχαιρετά με τον δικό της τρόπο, γράφοντας στο X: «Πήρατε τον φίλο μου από μένα. Σας μισώ, δεν θα είναι ο μόνος που κλαίει».