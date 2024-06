Πολλοί 21χρονοι/ες έχουν πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά λίγοι/ες είναι ήδη στο ψηφοδέλτιο για να αγωνιστούν σε γενικές εκλογές ως υποψήφιοι βουλευτές/βουλεύτριες.

«Είναι αστείο – είμαι μαύρη, από τη Βόρεια Αγγλία, queer, από την εργατική τάξη και από μονογονεϊκή οικογένεια. Είναι αναμενόμενο άνθρωποι σαν εμένα να ενταχθούν στους Εργατικούς. Αλλά από τότε που ήμουν νέα, τους διέκρινα για αυτό που είναι – ένα κίνημα που κρατάει την εργατική τάξη στη θέση της, αλλά δεν την εξυψώνει»

Όμως η Iris Duane είναι υποψήφια για το κόμμα των Πρασίνων στη Βόρεια Γλασκώβη και ελπίζει να γίνει η πρώτη τρανς γυναίκα που εκπροσωπεί τις έγχρωμες κοινότητες συλλήβδην -όντας μαύρο άτομο- στο Κοινοβούλιο.

Έχοντας μεγαλώσει στο Δυτικό Γιορκσάιρ, η Duane προσχώρησε στους Σκωτσέζους Πράσινους λίγο μετά τη μετακόμισή της για το πανεπιστήμιο. Τώρα χαρακτηρίζει τη Βόρεια Γλασκώβη ως την εκλογική της περιφέρεια. Φοιτήτρια Πολιτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, η Duane έχει ήδη γράψει ιστορία στην πανεπιστημιούπολη.

Αφού διεξήγαγε μια προοδευτική εκστρατεία -συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων να ασκήσει πιέσεις για κιτ ελέγχου ναρκωτικών για τους φοιτητές και να ταχθεί κατά των επενδύσεων στο εμπόριο όπλων- η Duane έγινε το πρώτο τρανς άτομο που εξελέγη ως υπεύθυνη του πανεπιστημίου στα 600 χρόνια της ιστορίας του.

Στα τέλη του περασμένου έτους, οι Young Women Scotland την συμπεριέλαβαν στη λίστα «30 κάτω των 30», αναγνωρίζοντας τις επίμονες προσπάθειες που κατέβαλε για να πείσει το πανεπιστήμιο να υιοθετήσει τον χάρτη πρόληψης της έμφυλης βίας EmilyTest. «Ένας λόγος για τον οποίο κατεβαίνω στις εκλογές είναι για να μπορέσω να μεταφέρω την πολιτική εμπειρία που ήδη έχω στο Ουέστμινστερ», λέει η Duane στο Dazed.

«Δεν καταπιάστηκα πραγματικά με την πολιτική, η πολιτική καταπιάστηκε με μένα», συνεχίζει μιλώντας στον Jeevan Farthing από το περιοδικό Dazed. «Ανήκω σε αρκετές μειονοτικές ομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου έχει καθοριστεί από το τι κάνουν τα κυριλέ αγόρια στο νότο. Δεν είχα άλλη επιλογή».

Πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, η Duane μίλησε στο Dazed για το αίσθημα απογοήτευσης από το Εργατικό Κόμμα του Κίρ Στάρμερ, για το γιατί η εκλογική μεταρρύθμιση και ο σοσιαλισμός πάνε χέρι-χέρι και για τον συνεχιζόμενο αγώνα για τα δικαιώματα των τρανς στη Βρετανία.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον Στάρμερ και το εργατικό κόμμα, η Duane, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αρκεί να δείτε τις επιβλαβείς πολιτιστικές νόρμες στις οποίες ο Στάρμερ έχει προεδρεύσει στο εσωτερικό του κόμματός του, είτε πρόκειται για τρανσφοβία είτε για θεσμικό ρατσισμό. Δεν μισώ το Εργατικό Κόμμα- νομίζω ότι το μίσος είναι πολύ σκληρή λέξη. Αλλά είμαι απίστευτα απογοητευμένη από αυτούς ως πολιτική δύναμη. Οι κυβερνήσεις των Εργατικών στο παρελθόν έχουν περάσει προοδευτικές πολιτικές, αλλά δεν βλέπω τα πράγματα να γίνονται πολύ καλύτερα με μια κυβέρνηση Στάρμερ.

I am disabled, I am black , I am working class and I am transgender – I’m aware that this makes me unpalatable to the two main parties.

I dont exist as a number nor do I exist as an idea. I am here right now living in a state that has shown me that they don’t want me to. 10/n

