Την 100ή συναυλία της στο Λίβερπουλ επέλεξε η Τέιλορ Σουίφτ για να ανακοινώσει το τέλος της επιτυχημένης της περιοδείας «Eras Tour».

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που το παραδέχομαι στον εαυτό μου και παραδέχομαι ότι αυτή η περιοδεία θα τελειώσει τον Δεκέμβριο» είπε η αγαπημένη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός λίγο πριν ερμηνεύσει το «All Too Well», αφήνοντας «κάγκελο» τους χιλιάδες θαυμαστές της που ήταν παρόντες.

«Νομίζω ότι κάποτε είχα χόμπι, αλλά δεν ξέρω ποια ήταν πια. Το μόνο που κάνω όταν δεν βρίσκομαι στη σκηνή είναι να κάθομαι στο σπίτι και να προσπαθώ να σκεφτώ έξυπνα mash-ups ακουστικών τραγουδιών και να σκέφτομαι τι μπορεί να θέλετε να ακούσετε» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε απευθυνόμενη στο κοινό της: «Κάνατε τόσα πολλά για να είστε μαζί μας. Κάνατε σχέδια τόσο καιρό πριν. Σχεδιάσατε τι θα φορέσετε. Αποστηθίσατε τους στίχους. Ήρθατε εδώ… Θέλω να περάσω την 100ή συναυλία σκεπτόμενη αυτό και ζώντας αυτή τη στιγμή και όντας εδώ μαζί σας, και να ξέρετε ότι εκτιμώ κάθε ίχνος προσπάθειας που καταβάλατε για να είστε μαζί μας. Γι’ αυτό σας ευχαριστώ!».

Η ίδια χαρακτήρισε την περιοδεία «το πιο εξαντλητικό, το πιο περιεκτικό, αλλά και το πιο χαρούμενο, το πιο ανταποδοτικό, το πιο υπέροχο πράγμα» που έχει συμβεί ποτέ στη ζωή της.

Taylor’s full speech on the #LiverpoolTStheErasTour show being the 100th Eras Tour show and that she wanted to finally admit to herself and everyone that December the tour will officially end 🥹😭 pic.twitter.com/mubiNZNVvZ

— Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) June 13, 2024