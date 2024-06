«Θέλω για μια στιγμή να προσπαθήσετε να βάλετε τον εαυτό σας σε αυτή τη συνθήκη των 15 ωρών κινδύνου για τη ζωή τους που βίωσαν οι επιζώντες και οι νεκροί», είπε η Δήμητρα Λιναρδάκη, μία εκ των δικηγόρων των 53 επιζώντων του ναυαγίου στην Πύλο που έχουν καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν νομικοί και δικηγόροι στις 13 Ιουνίου, ένα χρόνο μετά το πολύνεκρο ναυάγιο, η κ. Λιναρδάκη ξεκίνησε παρουσιάζοντας το χρονικό των γεγονότων, και αυτό ήταν από μόνο του αρκετό για να «φωτίσει τις εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις που αφορούν την έρευνα και τη διάσωση με αποτέλεσμα το χαμό εκατοντάδων ανθρώπων ανοιχτά της Πύλου».

Στο χρονικό των γεγονότων που βασίζεται στη δημοσιογραφική έρευνα, στις μαρτυρίες των επιζώντων, και στα στοιχεία των αρχών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μπορεί κανείς να δει ξεκάθαρα ότι υπήρχαν τουλάχιστον έξι χρονικά σημεία που οι ελληνικές αρχές θα έπρεπε να ξεκινήσουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλά δεν το έπραξαν.

Παρακάτω παραθέτουμε το χρονικό του ναυαγίου όπως το παρουσίασε η κ. Λιναρδάκη μαζί με τα ερωτήματα που προκύπτουν αναγκαστικά από την ανασύνθεση των γεγονότων.

Η συνέντευξη Τύπου ήταν καλεσμένη στις 11πμ, όχι τυχαία. «Στις 11πμ στις 14 Ιουνίου 2023 το Κέντρο Επιχειρήσεων Ρώμης που είχε ενημερωθεί από την ακτιβίστρια Nawal Soufi ενημερώνει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και τον Frontex ότι αλιευτικό σκάφος με περίπου 750 άτομα πλέει στα διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου στην ελληνική περιοχή ευθύνης για έρευνα και διάσωση.

Πρόκειται για το αλιευτικό Adriana που είχε ξεκινήσει πέντε ημέρες πριν από το Τομπρούκ της Λιβύης. Στις 11πμ της 14ης Ιουνίου 750 άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο ζωής. Δύο τουλάχιστον επιβαίνοντες έχουν ήδη καταλήξει. Οι προμήθειες σε νερό και φαγητό έχουν τελειώσει. Στο σκάφος δεν υπάρχει κανένα σωστικό μέσο. Στο σκάφος υπάρχουν γυναίκες και παιδιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Ρώμης ενημερώνει ότι επί του σκάφους υπάρχουν ήδη δύο νεκρά παιδιά.

Στις 12.47 αεροσκάφος επιτήρησης του Frontex εντοπίζει το αλιευτικό σκάφος που “έπλεε με χαμηλή ταχύτητα” εντός της Ελληνικής SAR και δεν φαίνεται να διαθέτει σωστικό εξοπλισμό και ειδοποιεί άμεσα τις ελληνικές αρχές

Σχεδόν 3 ώρες μετά την ενημέρωση από τις ιταλικές αρχές, στις 13.50 το Λιμενικό κινητοποιεί το πρώτο του επιχειρησιακό μέσο, ένα ελικόπτερο από τη Μυτιλήνη για τον εντοπισμό του αλιευτικού

Προξενεί πραγματικά τεράστια εντύπωση

Στις 15.17 επιβαίνοντες στο αλιευτικό σκάφος επικοινωνούν με την γραμμή επείγουσας επικοινωνίας Alarm Phone και αναφέρουν ότι βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο και ότι δεν θα επιβιώσουν τη νύχτα.

Στις 15.35 το ελικόπτερο του Λιμενικού εντοπίζει το αλιευτικό σκάφος να πλέει -λέει το δελτίο τύπου- με σταθερή πορεία και ταχύτητα και έχοντας ικανό αριθμό ατόμων στα εξωτερικά καταστρώματα αυτού. Στις φωτογραφίες από το ελικόπτερο, οι πρόσφυγες στο πλοίο φαίνονται να κουνούν τα χέρια τους ζητώντας βοήθεια.

Την ίδια ώρα , 4,5 δηλαδή ώρες από την αρχική κλήση, το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. δίνει εντολή σε ένα από τα πλωτά σκάφη του, το Πλωτό Περιπολικό ΛΣ 920 να αποπλεύσει από τα Χανιά της Κρήτης με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πύλου για τον εντοπισμό του αλιευτικού.

4,5 ώρες μετά την αρχική ενημέρωση το μόνο σκάφος στο οποίο δίνεται η εντολή δεν είναι ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και συγκεκριμένα το διασωστικό Aigaion Pelagos, το οποίο μάλιστα την ίδια ημέρα βρίσκεται στο κοντινό λιμάνι του Γυθείου, αλλά ένα περιπολικό σκάφος, το οποίο δεν προέρχεται καν από τα πλησιέστερα λιμάνια της Πύλου, της Καλαμάτας ή του Γυθείου, αλλά από την Κρήτη , που βρίσκεται σε απόσταση 170 περίπου ναυτικών μιλίων.

Προτιμήθηκε δηλαδή η αποστολή ενός σκάφους , το οποίο δεν είναι κατάλληλο για διάσωση, δεν είναι στις πλησιέστερες λιμενικές αρχές και διαθέτει μόνο 50 σωσίβια ενώ υπάρχει ήδη ενημέρωση από τις ιταλικές αρχές , τον Frontex και από το ελικόπτερο των ελληνικών αρχών και για την απουσία σωστικών μέσων στο αλιευτικό και για το γεγονός ότι στο αλιευτικό σκάφος επιβαίνουν περίπου 750 άτομα.

Στις 17.53 Το AlarmPhone στέλνει SOS στις ελληνικές αρχές, στην Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον Frontex μέσω email. Το email αναφέρει: «Ζητούν επειγόντως βοήθεια» και κοινοποιεί τις συντεταγμένες του σκάφους. Οι ελληνικές αρχές δεν απαντούν στο SOS.

Yesterday, we were alerted by a boat in distress in the Greek SAR zone. It had left from #Libya. According to the people, there were 750 people on board. Authorities were alerted. Contact was lost shortly after midnight. We now hear reports of a shipwreck and fear they are true. pic.twitter.com/NTyhmTIHQD

— @alarmphone (@alarm_phone) June 14, 2023