Πολύ μεγάλη ένταση επικράτησε στο παρκέ του ΟΑΚΑ αμέσως μετά το τέλος του τρίτου τελικού της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Πέρα από την προκλητική συμπεριφορά του Σλούκα προς τον Κάνααν, υπήρξε κι ένα επεισόδιο ανάμεσα σε Λεσόρ και Λαρεντζάκη.

Με τους παίκτες των δύο ομάδων να μαζεύονται στο κέντρο του παρκέ, οι δύο τους φάνηκε να τα λένε σε έντονο ύφος και στη συνέχεια να κάνουν ο ένας απειλητική κίνηση προς το μέρος του άλλου.

Ευτυχώς δεν ξέφυγε η κατάσταση και τα πνεύματα ηρέμησαν αφού οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση και το συμβάν τελείωσε εκεί.

Panathinaikos and Olympiacos players got into a small scuffle at the end of the game 👀 pic.twitter.com/yuNOE2JDaw

— BasketNews (@BasketNews_com) June 10, 2024