«Ως δημοσιογράφος που καλύπτει θέματα σεξ και σχέσεων, περνάω πολύ χρόνο ακούγοντας ειδικούς να εκθειάζουν τις αρετές της ανοιχτής, ειλικρινούς επικοινωνίας» γράφει η Catherine Pearson στους New York Times και συνεχίζει: «Για να κάνουν καλό σεξ – και για να συνεχίσουν να κάνουν καλό σεξ με την πάροδο του χρόνου – τα ζευγάρια πρέπει να είναι πρόθυμα να μιλήσουν γι’ αυτό, λένε».

Αλλά μερικοί άνθρωποι προτιμούν να εγκαταλείψουν τις σχέσεις τους παρά να κάνουν αυτές τις συζητήσεις, εξηγεί ο Jeffrey Chernin, θεραπευτής γάμου και οικογένειας και συγγραφέας του βιβλίου «Achieving Intimacy: How to Have a Loving Relationship That Lasts» – ειδικά αν τα πράγματα στην κρεβατοκάμαρα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά.

Ποιος ανοίγει κουβέντα για τέτοια θέματα;

«Ένα από τα πράγματα που λέω συχνά σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι: “Μακάρι να υπήρχε άλλος τρόπος να το ξεπεράσουμε αυτό”», είπε. «Αλλά ο μόνος τρόπος που ξέρω για να έχετε μια καλύτερη σεξουαλική ζωή ή για να ξαναρχίσετε τη σεξουαλική σας ζωή, είναι να το συζητήσετε».

Ο Dr. Chernin αναγνώρισε πόσο αγχωτικές μπορεί να είναι αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες μερικές φορές καταλήγουν σε υποδείξεις, υποτιμήσεις ή αποσιωπήσεις. Τούτου λεχθέντος, αυτές οι προτάσεις μπορεί να βοηθήσουν.

Αγκαλιάστε την αμηχανία

Είναι σύνηθες οι σύντροφοι να δυσκολεύονται να μιλήσουν για την οικειότητα και την επιθυμία. Οι έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και σε μακροχρόνιες σχέσεις, οι άνθρωποι γνωρίζουν μόνο περίπου το 60 τοις εκατό για το τι αρέσει σεξουαλικά στον σύντροφό τους και μόνο το 25 τοις εκατό για το τι δεν του αρέσει.

Η Cyndi Darnell, θεραπεύτρια σεξ και σχέσεων στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι οι ασθενείς της συχνά της λένε ότι η συζήτηση για το σεξ είναι «αμήχανη» – κάτι που ισχύει ιδιαίτερα «αν έχετε περάσει μήνες ή χρόνια αποφεύγοντάς το», είπε.

«Μας έχουν ξεγελάσει με την πεποίθηση ότι το σεξ είναι φυσικό», πρόσθεσε. «Αλλά, αν ήταν εύκολο και φυσικό, οι άνθρωποι δεν θα πάλευαν τόσο πολύ με αυτό».

Ανέφερε ένα ζευγάρι με το οποίο δούλευε, και οι δύο στα 50 τους, που είχαν χρόνια να κάνουν σεξ. Κάθε φορά που μιλούσαν γι’ αυτό, τσακώνονταν. Έτσι αναζήτησαν εξωτερική βοήθεια για να ξεπεράσουν την αμηχανία και τον θυμό τους.

Στη θεραπεία, συνειδητοποίησαν ότι είχαν επικεντρωθεί μόνο στη διείσδυση, αλλά ο σύζυγος λαχταρούσε πραγματικά την εγγύτητα και την τρυφερότητα. Και μόλις η σύζυγος συνειδητοποίησε ότι ο σύζυγός της δεν επρόκειτο να «ορμήσει πάνω της» κάθε φορά που αγκαλιαζόταν μαζί του, μπόρεσαν να είναι πιο αισθησιακοί μεταξύ τους – και να μιλήσουν για το τι τους αρέσει να κάνουν και γιατί, είπε η Darnell. Αλλά χρειαζόταν ένα κοινό πνεύμα προθυμίας, περιέργειας και αποδοχής.

Θάνατος στο «Πρέπει να μιλήσουμε»

Μπορεί να είναι δυνατόν να μετριάσετε τον τρόμο που συχνά συνοδεύει αυτές τις συζητήσεις, αν τις προσεγγίσετε με ευαισθησία. «Όταν ένας σύντροφος λέει: “Πρέπει να μιλήσουμε”», είπε ο Dr Chernin, «το άλλο άτομο αισθάνεται σαν να λέει: “Πάω στο γραφείο του διευθυντή”».

Αντ’ αυτού, προσπαθήστε να: Επικεντρωθείτε στην επίλυση προβλημάτων από κοινού.

Αυτό σημαίνει να πείτε κάτι σαν: «Από τη μία πλευρά, ξέρω πόσο δύσκολο είναι για εμάς να μιλήσουμε γι’ αυτό. Από την άλλη, πιστεύω ότι είναι σημαντικό για το γάμο μας ή για τη σχέση μας να μπορούμε να κάνουμε κάποιες συζητήσεις για τη σεξουαλική μας ζωή».

Στη συνέχεια, ρωτήστε: «Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό;»

Προετοιμάστε ερωτήσεις εκ των προτέρων. Ένα σενάριο προσφέρει μια δομή στην κουβέντα, δήλωσε η Darnell. Πρότεινε ιδέες όπως: «Η σχέση μας είναι πολύ σημαντική για μένα και θα ήθελα το σεξ να είναι μέρος της ξανά. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι κάτι που θα ήθελες κι εσύ;».

Δείτε ένα βίντεο με ζευγάρια που δίνουν σεξουαλικές συμβουλές ο ένας στον άλλον

Φέρτε στο φως κάποια θετικά στοιχεία

Η Maggie Bennett-Brown, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Kinsey και επίκουρη καθηγήτρια στο Texas Tech University, δήλωσε: «χρειάζεται να είναι ξεκάθαρο». Ίσως πείτε στον σύντροφό σας ότι σας αρέσει όταν σας αγκαλιάζει ή όταν σχεδιάζει μια ρομαντική νύχτα στην πόλη.

Αν έχει περάσει καιρός από τότε που είχατε τόσο οικεία στιγμή, μπορεί να βοηθήσει να την αναπολήσετε -και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη ερώτηση. «Αν οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει ποτέ μια συζήτηση σχετικά με τη σχέση τους αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα», δήλωσε η Dr. Bennett-Brown.

Προσέξτε το συγχρονισμό σας

Να είστε προσεκτικοί εάν ξεκινήσετε μια συζήτηση για το σεξ ενώ είστε στο κρεβάτι, είπε ο Dr. Chernin, ιδιαίτερα αν είστε επικριτικοί. Αν και μερικά ζευγάρια μπορεί να το βρίσκουν ευκολότερο να μιλήσουν για το σεξ όταν απολαμβάνουν τη μετάλαμψη, είπε.

«Σκεφτείτε μια συζήτηση ως μια σειρά από αναλύσεις», είπε ο Dr. Chernin. «Με αυτόν τον τρόπο, δεν ασκείτε υπερβολική πίεση στον εαυτό σας ή στον σύντροφό σας».

Να ξέρετε πότε να μιλήσετε σε έναν επαγγελματία

Αν ο σύντροφός σας δεν είναι πρόθυμος να μιλήσει – ή αν η συζήτηση μοιάζει επώδυνη, όχι απλώς άβολη, είπε η Darnell – ένας σεξουαλικός θεραπευτής ή σύμβουλος ζευγαριών μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση.

Η ίδια δεν υποβάθμισε το πόσο υψηλών απαιτήσεων μπορεί να είναι αυτές οι συζητήσεις. Πρόσθεσε όμως ότι το σεξ μπορεί να μην είναι πάντα απαραίτητο συστατικό μιας ικανοποιητικής ρομαντικής σχέσης.

«Ένα από τα ερωτήματα που θέτω συχνά στα ζευγάρια μου για τα οποία το σεξ είναι ένα λεπτό και δύσκολο ζήτημα είναι: Πρέπει αυτή η σχέση να είναι σεξουαλική;» είπε. Δούλεψε με ένα ζευγάρι γύρω στα 30 και 40 που συνειδητοποίησε ότι τους άρεσε να επιδίδονται σε φλερτ πειράγματα, αλλά δεν ήθελαν να προχωρήσουν πέρα από αυτό.

«Η άδεια να μην κάνουν σεξ σε αυτή τη φάση της σχέσης τους ήταν τεράστια – και μια ανακούφιση», είπε. «Το σεξ είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που κάνουμε όταν βγάζουμε το παντελόνι μας» ξεκαθάρισε.

*Με στοιχεία από nytimes.com