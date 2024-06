Για 4η μέρα συνεχίζεται στη Σύμη το θρίλερ με την εξαφάνιση του Μάικλ Μόσλεϊ. Τα ίχνη του γνωστού παρουσιαστή του ΒΒC χάθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (5/6), όταν έφυγε μόνος του από την παραλία που βρισκόταν με τη σύζυγό του και φιλικό τους ζευγάρι και αποφάσισε να γυρίσει με τα πόδια στο σπίτι τους ακολουθώντας ένα μονοπάτι.

Όπως αποδεικνύεται από οπτικά ντοκουμέντα που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο άνδρας κατάφερε από την παραλία μέσω του μονοπατιού να φτάσει στο χωριό Πέδι, ωστόσο από εκεί ακολούθησε μια άλλη διαδρομή και κινήθηκε προς την Αγία Μαρίνα και όχι προς τον Γιαλό, με τις Αρχές να «χτενίζουν» όλη την περιοχή χωρίς ωστόσο να έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να εντοπίσουν κάτι.

«Τον έπιασαν οι κάμερες στο εστιατόριο, αντί να τραβήξει τον δρόμο προς τον Γιαλό, προτίμησε να συνεχίσει τη διαδρομή περιμετρικά του λιμανιού στο Πέδι και δεν ξέρουμε τι προορισμό είχε βάλει στο μυαλό του», ανέφερε ο δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύζυγος του Μόσλεϊ έδωσε σήμερα (8/6) συμπληρωματική κατάθεση στους αστυνομικούς της Σύμης, οι οποίοι της ζήτησαν να τους περιγράψει τι είχε πάνω του ο παρουσιαστής φεύγοντας από την παραλία, λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί.

Η ίδια ανέφερε ότι ο Μόσλεϊ κρατούσε χακί τσάντα, ένα νερό, το πορτοφόλι του και φορούσε ένα απλό ρολόι.

Επίσης, διευκρίνισε ότι ήταν υγιέστατος και ότι έπαιρνε μόνο ένα χάπι για τη χοληστερίνη.

Εν τω μεταξύ, νέο βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος πιστεύεται πως δείχνει τον αγνοούμενο παρουσιαστή του BBC -λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή του- να περνά από τον οικισμό Πέδι με προορισμό την περιοχή Γιαλός της Σύμης, όπου διέμενε με τη σύζυγό του.

Τα πλάνα φαίνεται να δείχνουν μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του 67χρονου να περπατά με μια ομπρέλα ανοιχτή στη μαρίνα του χωριού την Τετάρτη.

Ο Μόσλεϊ έφυγε μόνος του με τα πόδια και φέρεται να επέλεξε μια ορεινή διαδρομή, η οποία χαρακτηρίζεται από τους ερευνητές «όχι εύκολη». Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συνεχίζεται.

