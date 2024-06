Τακτικός αναγνώστης, φορολογούμενος των ΗΠΑ, μου κοινοποιεί ηλεκτρονικά τα εξής.

1. Η φορολογική Αρχή των ΗΠΑ (IRS) έχει στη διάθεση κάθε φορολογουμένου με μια απλή αίτηση ή on line αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης για οιοδήποτε φορολογικό έτος.

2. Για το on line χρησιμοποιείς την πλατφόρμα Get transcript online of Tax return, παίρνεις αμέσως το αντίγραφο και το καταθέτεις όπου θέλεις ή το επιδεικνύεις όπου νομίζεις.

3. Εάν δεν θέλεις διαδικασία on line, κανένα πρόβλημα. Συμπληρώνεις το έντυπο IRS 4506-T Request for Transcript of Tax return μέσω ταχυδρομείου ή από το τηλέφωνο 800-908-9946 και το αντίγραφο σου αποστέλλεται σε 5 με 10 ημέρες.

Ο άνθρωπος μου επισυνάπτει και το σχετικό έντυπο της αμερικανικής φορολογικής Αρχής.

Συνεπώς, καταλήγει ο αναγνώστης, «αυτό που παρουσίασε ο κ. Στέφανος προσβάλλει τη νοημοσύνη μας, είναι δικό του κατασκεύασμα και όχι έγκυρο υπηρεσιακό έγγραφο». Αλλά ευτυχώς δεν είμαστε «πολίτες της Υποσαχάριας Αφρικής».

Δεν παραθέτω και τα άλλα σχόλια του αναγνώστη, ο καθένας μπορεί να τα φανταστεί. Τα στοιχεία του είναι στη διάθεση της εφημερίδας.

Το δικό μου ερώτημα είναι απλό: αφού καταφανώς έχουμε να κάνουμε με μια απλούστατη και αδιάβλητη διαδικασία, γιατί ο Κασσελάκης δεν πάτησε το κουμπάκι να πάρει το χαρτάκι να τελειώνουμε;

Αλλωστε ο ίδιος έχει πει κατ’ επανάληψη (και καλοπροαίρετα τον πιστεύω) πως δεν έχει τίποτα να κρύψει.

Από την άλλη όμως αρχίζουν να κυκλοφορούν και κάτι ψύλλοι πιο μεγάλοι κι από τους αστακούς που ψαρεύουν τα καλοτάξιδα αστακοκάραβα.

Εμφανίστηκε ένα εισόδημα δύο εκατομμυρίων δολαρίων αγνώστου προέλευσης, εμφανίστηκαν τρεις εταιρείες αγνώστου δραστηριότητας, αξίας και απόδοσης, εμφανίστηκε ένας υψηλός δανεισμός από άγνωστο δανειοδότη και άλλα πολλά δυσνόητα για τον μέσο πολίτη.

Τα οποία ήλθαν να προστεθούν στα «δεν ήξερα», «νόμιζα», «δεν μπορούσα», «δεν πρόλαβα» και «να μας πει ο Μητσοτάκης».

Κι ο μεν Μητσοτάκης δεν έχει προφανώς τίποτα να του πει. Τα άλλα θα μπορούσαν επίσης να είχαν εκλείψει ρωτώντας ένα στοιχειωδώς ενημερωμένο φοροτεχνικό ή δικηγορικό γραφείο πριν εκλεγεί ή μόλις εξελέγη. Δεν θέλει καμία σοφία.

Αλλά τα αφήνω όλα στην άκρη. Πάμε στο απλό.

Γιατί δεν πάτησε ο πρόεδρος το κουμπάκι να στείλει ο Αμερικανός το χαρτάκι να λυθούν όλες οι απορίες; Γιατί μας είχε και μας έχει στο περίμενε;

Μην περιμένετε να το εξηγήσω εγώ, είπα ότι θα εξαντλήσω την καλή μου προαίρεση.

Υποψιάζομαι όμως ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το εξηγήσει εκείνος.