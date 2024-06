Δύο στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους καθώς το στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (4/6) στην Καισάρεια της Τουρκίας.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Το αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε από αεροπορική βάση στην Καισάρεια για εκπαιδευτικές ασκήσεις συνετρίβη για άγνωστο λόγο, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν στο σημείο της συντριβής και διαπίστωσαν ότι και οι δύο πιλότοι είναι νεκροί.

A Turkish military training plane crashed in the central province of Kayseri on Tue, killing two soldiers.

The SF-260 D training aircraft took off from an air base in Kayseri with two pilots on board for training excercise, and crashed for an unknown reason.#RIP pic.twitter.com/lOiMfflvjK

