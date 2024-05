Ο Τζεφ Γκούντελ είναι επί σειρά ετών συνεργάτης του περιοδικού «Rolling Stone», ειδικός σε θέματα κλιματικής κρίσης, τα οποία προσεγγίζει με τις αρχές της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Το βιβλίο του «The heat will kill you first: life and death on a scorched planet» (2023), που είχε επιλεγεί στα καλύτερα της χρονιάς από τους «New York Times» και τον «Economist», κυκλοφορεί στα ελληνικά με τον τίτλο «Καύσωνας» στις 6 Ιουνίου από τις εκδ. Ψυχογιός, σε μετάφραση Μιχάλη Μακρόπουλου. Εδώ υποστηρίζει ότι η υπερβολική άνοδος της θερμοκρασίας είναι η πρώτη κατά σειρά απειλή που πυροδοτεί όλες τις άλλες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, αποκαλύπτονται όλα τα κενά τόσο σε επίπεδο διακυβέρνησης, άσκησης πολιτικής και οικονομίας, όσο και σε επίπεδο αξιών. Από εκεί προέρχεται και το παρακάτω χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, θα ωθήσει σε μια μεγάλη μετανάστευση: ανθρώπων, ζώων, φυτών, εργασιών, πλούτου, νόσων. Θα αναζητήσουν όλοι και όλα πιο δροσερούς οικολογικούς θώκους όπου θα μπορούν να ευημερήσουν. Κάποιοι θα τα καταφέρουν καλύτερα από άλλους. Για τους κοκκινολαίμηδες η αποδημία είναι ευκολότερη απ’ ό,τι για τους ελέφαντες. Ο δηλητηριώδης κισσός κινείται πιο γρήγορα από όσο μια βελανιδιά. Οι αγρότες που καλλιεργούν στάρι έχουν περισσότερες επιλογές απ’ αυτούς που καλλιεργούν ροδάκινα. Και μερικά πλάσματα δεν έχουν πουθενά να πάνε. Οι πολικές αρκούδες στην Αρκτική δεν μπορούν να μεταναστεύσουν βορειότερα. Οι βάτραχοι στην Κόστα Ρίκα δεν πρόκειται να πηδήσουν μέχρι τον Καναδά.

Οι άνθρωποι είναι σε καλύτερη θέση από πολλά φυτά και ζώα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούμε να προσαρμοστούμε σε πολλά πράγματα. Οπως μου είπε ένας αρχιτέκτονας, «αν έχεις αρκετά λεφτά, έχεις και τα τεχνικά μέσα για να ξεφύγεις από οτιδήποτε». Κι από κάποιες απόψεις, έχει δίκιο… Το βλέπεις να συμβαίνει τώρα στο Παρίσι, στο Λος Αντζελες και σε πολλές άλλες πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπου δέντρα φυτεύονται για σκιά και δρόμοι βάφονται λευκοί για να εκτρέπουν το φως του ήλιου. Οι γενετιστές φυτών αναπτύσσουν νέα στελέχη καλαμποκιού, σιταριού και σόγιας με μεγαλύτερη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Ο κλιματισμός γίνεται πιο φτηνός και με ευρύτερη χρήση…

Μολαταύτα, ακόμα και για τους πλουσίους και προνομιούχους, η προσαρμογή στην ακραία ζέστη έχει το όριό της. Και η ιδέα ότι οχτώ δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ευημερήσουν σε έναν θερμότερο πλανήτη απλώς ανεβάζοντας τον κλιματισμό ή αναζητώντας καταφύγιο κάτω από ένα πεύκο είναι βαθιά παρανόηση του μέλλοντος που δημιουργούμε για τους εαυτούς μας.

Στο δυτικό Πακιστάν, όπου μόνο οι πλουσιότεροι των πλουσίων έχουν κλιματισμό, ήδη η ζέστη είναι υπερβολικά μεγάλη για τους ανθρώπους για πολλές βδομάδες τον χρόνο. Το φύτεμα μερικών χιλιάδων δέντρων δεν πρόκειται να τους σώσει. Στην Ινδία μίλησα με οικογένειες που ζουν σε χαμοκέλες από τσιμέντο τόσο ζεστές, ώστε τους καίγεται το χέρι όταν ανοίγουν την πόρτα. Ιερές πόλεις όπως η Μέκκα και τα Ιεροσόλυμα, όπου εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται για θρησκευτικά προσκυνήματα, είναι σωστά καζάνια. Το καλοκαίρι του 2022 εννιακόσια εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα – το εξήντα τρία τοις εκατό του πληθυσμού – υπέφεραν έναν δίμηνο καύσωνα που κατέστρεψε καλλιέργειες και προκάλεσε φωτιές.