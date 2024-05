Το Climate Reality Project, ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται γύρω από την κλιματική αλλαγή και ιδρύθηκε από τον πρώην Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Al Gore, με υπερηφάνεια ανακοινώνει την επερχόμενη 56η εκπαιδευτική ημερίδα του Climate Reality Leadership, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη της Ιταλίας στις 28–30 Ιουνίου 2024.

H διοργάνωση προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα γύρω από την κλιματική κρίση που φέρνει θανατηφόρους καύσωνες, ισχυρότερες καταιγίδες και πολλές άλλες αρνητικές επιπτώσεις στη Νότια Ευρώπη. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τις λύσεις που είναι διαθέσιμες σήμερα. Θα μάθουν επίσης πώς μπορούν να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση που προωθούν εταιρείες με συμφέροντα πάνω στα ορυκτά καύσιμα, και να αναλάβουν δράση για να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον, τροφοδοτούμενο από πράσινη ενέργεια. Μέσω της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στο Climate Reality Leadership Corps, τον πυρήνα του παγκόσμιου δικτύου της Climate Reality με 3,5 εκατομμύρια υποστηρικτές που δρουν σαν καταλύτες για αλλαγή παγκοσμίως.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα την επόμενη μέρα των σημαντικών Ευρωπαϊκών Εκλογών. Μέσα στο μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο, η διοργάνωση θα καλωσορίσει ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών για το κλίμα, ηγετικών στελεχών επιχειρήσεων, κυβερνητικών αξιωματούχων, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και άτομα που έχουν ταχθεί υπέρ της προώθησης ενος βιώσιμου μέλλοντος. Σε διάστημα δυόμισι ημερών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν σε βάθος το μέγεθος της κλιματικής κρίσης και των διαθέσιμων λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν.

«Φέρνουμε κοντά ανθρώπους από όλη τη Νότια Ευρώπη που ενδιαφέρονται για την κλιματική κρίση, επειδή γνωρίζουμε ότι η δράση πάνω σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα δεν μπορεί να περιμένει. Από ακραία κύματα καύσωνα μέχρι λειψυδρία και πιο συχνές και έντονες πλημμύρες, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν ήδη εκατομμύρια σε όλη την περιοχή,» δήλωσε ο ιδρυτής και πρόεδρος του προγράμματος Climate Reality, πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Al Gore. «Αυτό το πρόγραμμα θα καλλιεργήσει μια κοινότητα ηγετών εξοπλισμένων με τη γνώση και τους πόρους για να υποστηρίξουν ουσιαστικές λύσεις.»

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν απευθείας από τον κ. Gore, να αποκτήσουν εις βάθος γνώση για τις κλιματικές επιπτώσεις και λύσεις που αφορούν συγκεκριμένα τη Νότια Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια δυναμικών συζητήσεων σε πάνελ, εργαστηρίων ανάπτυξης ικανοτήτων και συνεδριών δικτύωσης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες από ειδικούς στο κλίμα και υποστηρικτές από όλη την ευρύτερη περιοχή.

Ο Gosia Rychlik, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού τμήματος του The Climate Reality Project είπε “Με το υπόβαθρο μου να βρίσκετε στον επιχειρηματικό τομέα, το The Climate Reality Project Leadership Training ήταν ένα σημείο καμπής στη ζωή μου. Χάρη στη συμμετοχή μου στο κίνημα, είχα την ευκαιρία να εμβαθύνω την γνώση μου γύρω από την κλιματική κρίση, δηλαδή τους παράγοντες που την δημιούργησαν, τις υπάρχουσες λύσεις και τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους δράσης. Εντάχθηκα σε ένα δίκτυο παθιασμένων ανθρώπων από τους οποίους μπόρεσα να μάθω και να αναλάβω δράση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο – από την υποστήριξη της δίκαιης ενεργειακής μετάβαση σε περιοχές που εξαρτώνται από τον άνθρακα στη χώρα μου, την Πολωνία, μέχρι την ευκαιρία να βοηθήσω στη διαμόρφωση των κλιματικών στόχων τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2040, όπως και να γίνω διευθυντής του Ευρωπαϊκού τμήματος του The Climate Reality Project. Ενθαρρύνω όποιον θέλει να γίνει πιο ενεργός στο κίνημα για το κλίμα να εγγραφεί στην εκπαίδευση, η οποία θα σας δώσει την έμπνευση, τις γνώσεις, τα εργαλεία και το δίκτυο που χρειάζεστε για να έχετε πραγματικό αντίκτυπο στην κοινότητά σας και στον ευρύτερο κόσμο.”

Η Λίλιαν Μαυριδαρά, Σύμβουλος Πλανητικής Υγείας, Διαμεσολαβητής & Εκπαιδευτής Ενημερωμένη για το Τραύμα, και Συγγραφέας, είπε:

«Από τότε που έγινα μέλος του κινήματος The Climate Reality Project το 2021, έμαθα απίστευτα πολλά για την κλιματική κρίση, κάτι που με βοήθησε να στη δουλειά μου ως σύμμαχος επαγγελματίας υγείας και συντονιστής ομάδας με ενημέρωση για το τραύμα. Με ενέπνευσε να ενσωματώσω τις έννοιες της πλανητικής υγείας, της κλιματικής δικαιοσύνης και του ανθρώπινου δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον στην πρακτική μου, υποστηρίζοντας παράλληλα την περαιτέρω ολιστική υγεία και ευημερία της κοινότητας και την οικοδόμηση ικανοτήτων της κοινωνικής μας ανθεκτικότητας στην κλιματική έκτακτη ανάγκη. Η εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη θα είναι πρόσφορο έδαφος για όποιον θέλει να ενισχύσει τον ακτιβισμό του γύρω από το κλίμα, και να έχει αντίκτυπο στην κοινότητά του».

Επιπλέον, η εκδήλωση θα φέρει μαζί έναν διακεκριμένο κατάλογο ομιλητών με αξιοσημείωτη συμβολή στη δράση για το κλίμα, όπως:

Al Gore, Πρώην Αντιπρόεδρος ΗΠΑ, Ιδρυτής και Πρόεδρος του The Climate Reality Project

Phyllis Cuttino, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, The Climate Reality Project

Bruno Basso, Διακεκριμένος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Συνιδρυτής και επικεφαλής CIBO

Shooka Bidarian, Περιβαλλοντική Ανταποκριτής, δημιουργός ντοκιμαντέρ

Alice Casiraghi, σχεδιάστρια κυκλικής οικονομίας. Σύμβουλος, Κυκλικά Συστήματα Τροφίμων

Cristina Cava, Επικεφαλής Έργων, The Porto Protocol; Ιδιοκτήτης, Casa de Algar

Giulia Giordano, Επικεφαλής Διεθνών Προγραμμάτων, ECCO

Silvia Gugu, Senior Governance Expert, Climate Neutral Cities, ICLEI European Secretariat

Wopke Hoekstra, Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δράση για το Κλίμα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Matteo Lepore, Δήμαρχος της Μπολόνια

Στέλλα Λεβαντέση, δημοσιογράφος και συγγραφέας για το κλίμα

Grammenos Mastrojeni, Ανώτερος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ένωση για τη Μεσόγειο

Giovanni Ludovico Montagnani, PhD, Stati Generali dell ‘Azione per il Clima

Laura Morosini, Διευθύντρια Ευρώπης, Laudato Si Movement

Gosia Rychlik, Europe Branch Manager, The Climate Reality Project

Caterina Sarfatti, Managing Director, Inclusion and Global Leadership, C40 Cities

Ethan Spaner, International Policy Senior Advisor, The Climate Reality Project

Nicolò Mascheroni Stianti, Chief Strategy Officer, Confagricoltura; Διευθύνων Σύμβουλος, Confagri Consult

Erin Taylor, Campaigns and Field SVP, The Climate Reality Project

Anna Toniolo, Ανεξάρτητη Δημοσιογράφος

Antonio Tricarico, Διευθυντής Προγραμμάτων, ReCommon

Matteo Ward, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής, WRÅD; Αντιπρόεδρος, Fashion Revolution Italia

Οι ομιλητές θα εμβαθύνουν σε διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων της οικοδόμησης ανθεκτικών γεωργικών συστημάτων και πόλεων, του εντοπισμού τακτικών “green-washing” και της προώθησης μιας δίκαιης μετάβασης στην καθαρή ενέργεια προσβάσιμη σε όλους. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για την οικοδόμηση συνασπισμών, τη δημιουργία εκστρατειών και πολλά άλλα, εξοπλίζοντάς τους με πρακτικά εργαλεία για την προώθηση της θετικής αλλαγής.

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί τόσο στα αγγλικά όσο και στα ιταλικά, με διαθέσιμες υπηρεσίες ταυτόχρονης διερμηνείας, συμπεριλαμβανομένης της ιταλικής νοηματικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές! Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.climaterealityproject.org/rome για να μάθετε περισσότερα.

Σχετικά με το The Climate Reality Project

Το The Climate Reality Project, το οποίο ιδρύθηκε από τον βραβευμένο με Νόμπελ και πρώην Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Al Gore, εργάζεται για να προωθήσει μια παγκόσμια λύση για την κλιματική κρίση, καθιστώντας την επείγουσα δράση αναγκαιότητα σε κάθε

επίπεδο της κοινωνίας. Με ένα παγκόσμιο κίνημα που περιλαμβάνει πάνω από 3,5 εκατομμυρίων ακτιβιστές και ένα δίκτυο-βάση ήδη εκπαιδευμένων Climate Reality Leaders, ενημερώνουμε γύρω από την αλήθεια της κλιματική κρίση και χτίζουμε υποστήριξη για λύσεις που προωθούν την καθαρή ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.climaterealityproject.org ή ακολουθήστε μας στο Twitter, το Instagram και το Facebook.