Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν δείχνει καθόλου σημάδια βελτίωσης και φαίνεται πως η άλλοτε διάσημη τραγουδίστρια έχει κυλίσει και πάλι στα ναρκωτικά, ενώ έχει γίνει και επικίνδυνη για τον εαυτό της.

Δημοσίευμα του TMZ, που επικαλείται αναφορές από το περιβάλλον της 42χρονης σταρ, αναφέρει ότι έχει εμπλακεί ξανά με τις ουσίες και όσα αποκαλύπτει δεν είναι αισιόδοξα για το μέλλον της.

Μάλιστα, σημειώνει ότι ο τερματισμός της κηδεμονίας της ήταν λάθος, αφού η ψυχική υγεία της βρίσκεται σε κατρακύλα.

«Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κινδυνεύει ολοένα και περισσότερο να βλάψει τον εαυτό της» αναφέρουν οι πηγές στο TMZ, σύμφωνα με τις οποίες «ήταν μεγάλο λάθος που τερματίστηκε η υποχρεωτική κηδεμονία της».

Το ίδιο μέσο κάνει λόγο για πολλά άτομα από τη ζωή της Σπίαρς, που εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάληξή της. Οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι η τραγουδίστρια «κύλησε πάλι στα ναρκωτικά».

«Η ψυχική υγεία της βρίσκεται σε κατρακύλα από τότε που έληξε η κηδεμονία. Συχνά δεν παίρνει τα φάρμακα που τη σταθεροποιούν, πίνει και κάνει χρήση διαφόρων ναρκωτικών, κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί έχει προβλήματα κατάχρησης ουσιών που την έστειλαν πολλές φορές σε κέντρο αποτοξίνωσης», λένε.

«Μας είπαν ότι έχει ριζικές εναλλαγές στη διάθεσή της και συχνά ξεσπά σε οργή που καταλήγει σε σωματική βία. Υπάρχουν φορές που είναι αδύνατο να επικοινωνήσουν μαζί της επειδή δεν μπορεί να συμμετάσχει σε λογική συζήτηση», προσθέτουν οι ίδιες πηγές στο ΤΜΖ.

Όσο για τον σύντροφό της, Πολ Σόλιζ, μόνο αρνητικά σχόλια έχουν ακουστεί, για τις προθέσεις που έχει σχετικά με τη Σπίαρς, αλλά και τη συμπεριφορά του απέναντί της. Τον αποκαλούν «εγκληματία, που χειρίζεται το νοικοκυριό της και τη ζωή της».

Britney Spears Needs Conservatorship, New Reporting on Drugs & Surveillance | Click to read more 👇 https://t.co/TGoB7QOdvq

Λίγο καιρό πριν, το περιβάλλον της Μπρίτνεϊ είχε εκφράσει ξανά τις ανησυχίες του για την υγεία της τραγουδίστριας, με ανθρώπους που είναι κοντά της, να τονίζουν ότι η ψυχική και σωματική υγεία της βρίσκεται σε ένα τέλμα.

«Όσοι την έχουν γνωρίσει λένε ότι φοβούνται ότι έχει στραφεί στο ποτό και τα ναρκωτικά», έγραψε το Page Six.

Η 42χρονη εθεάθη μάλιστα σε άσχημη κατάσταση να περιφέρεται έξω από ξενοδοχείο, σχεδόν γυμνή, έχοντας μια κουβέρτα τυλιγμένη γύρω από το σώμα της και ένα μαξιλάρι να καλύπτει την περιοχή του στήθους της.

«Η εκδοχή ότι η Μπρίτνεϊ ήταν «κλειδωμένη χωρίς λόγο», εκτός από το ότι ο πατέρας της ήταν κακός και ήθελε να την εκμεταλλευτεί μέχρι και την τελευταία δεκάρα, ήταν πάντα λανθασμένη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Τζέιμι είναι ένας ελαττωματικός πατέρας. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι η κηδεμονία -και οι παρεμβάσεις που προηγήθηκαν- συνέβησαν για κάποιο λόγο και δεν ήταν επειδή ο πατέρας της ήθελε να αρπάξει τα λεφτά», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον της στο Page Six, κάνοντας ειδική μνεία στην 13ετή υποχρεωτική κηδεμονία της σταρ που έληξε τον Νοέμβριο του 2021.

Concern for Britney Spears’s mental health continues to rise as the star was escorted to paramedics outside of her hotel in only her underwear, blanket and a pillow https://t.co/HUGjMxQL8Z

📸 Backgrid pic.twitter.com/EYqrNxQVVp

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 2, 2024