Ποια είναι η αγαπημένη σας θεωρία συνωμοσίας; Επίπεδη Γη; 5G; Ή μήπως ο ισχυρισμός ότι η Avril Lavigne αντικαταστάθηκε;

Ποια ακριβώς είναι η θεωρία για την Avril Lavigne; Ένας ολόκληρος άνθρωπος – πολύ διάσημος άνθρωπος, πέθανε χωρίς να το ξέρει κανείς μας, και μετά κάποιος που της μοιάζει πολύ πήρε τη θέση της και συνέχισε κανονικά; Απίστευτο.

Είναι μια παράξενη θεωρία, και όμως για κάποιο λόγο, έχει ξεσηκώσει τον κόσμο.

Η θεωρία άρχισε να κυκλοφορεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και υποδηλώνει ότι κάποια στιγμή μεταξύ της κυκλοφορίας του άλμπουμ Let Go του 2002 και του τραγουδιού Under My Skin του 2004, η Lavigne πέθανε.

Προφανώς επιθυμώντας να συνεχίσει την καριέρα της, μια δισκογραφική εταιρεία λέγεται ότι προσέλαβε τότε μια σωσία που ονομαζόταν Melissa για να υποδυθεί τη Lavigne για το υπόλοιπο του χρόνου.

Τι λέει ο κόσμος για τη θεωρία;

Ακόμη και δύο δεκαετίες μετά, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μοιράζονται τις σκέψεις τους για τη θεωρία κάθε φορά που η Lavigne εμφανίζεται στην επικαιρότητα, μοιράζεται μια φωτογραφία στο διαδίκτυο ή κυκλοφορεί ένα νέο κομμάτι.

«Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο είμαι πεπεισμένος περισσότερο από τη θεωρία συνωμοσίας ότι η σημερινή avril lavigne είναι η αντικατάσταση της πραγματικής avril lavigne του 2004», έγραψε ένας χρήστης του X μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.

Μια άλλη ανάρτηση από τον Δεκέμβριο του 2023 αναφέρει: «Η απόφαση μου για το νέο έτος είναι να ανακαλύψω αν η θεωρία συνωμοσίας για την αντικατάσταση της avril lavigne είναι αληθινή».

Τι είχε να πει η Lavigne για την «αντικατάσταση» της;

Αν ελπίζατε ότι η «Melissa» θα παραδεχόταν τελικά ότι είναι απομίμηση, τότε μάλλον θα απογοητευτείτε. Αντ’ αυτού, η ποπ σταρ δήλωσε ότι η θεωρία είναι «απλά αστεία» για εκείνη.

«Από τη μία πλευρά, όλοι λένε: «Είσαι ακριβώς η ίδια. Λες και δεν πέρασε μια ημέρα», είπε. «Αλλά από την άλλη, άλλοι άνθρωποι λένε ότι υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας ότι δεν είμαι εγώ».

Ωστόσο, ενώ η Lavigne πιστεύει σαφέστατα ότι η θεωρία είναι τραγελαφική, παραδέχτηκε ότι δεν ήταν «τόσο κακό».

«Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, σωστά;», είπε. «Αισθάνομαι κάπως σαν να μου έτυχε κάτι καλό. Δεν νομίζω ότι είναι αρνητικό ή κάτι ανατριχιαστικό. Είμαστε καλά».

Η τελική ετυμηγορία

Για να είναι σίγουρη ότι η «Melissa» δεν προσπαθούσε να την ξεγελάσει, η Cooper ρώτησε μια και καλή αν το όνομα της καλεσμένης της ήταν όντως Avril Lavigne.

Σε απάντηση, η Lavigne είπε: «Προφανώς, είμαι εγώ. Είναι τόσο χαζό. Νομίζω ότι το έχουν κάνει αυτό και με άλλους καλλιτέχνες. Δεν είμαι η μόνη. Νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι το έχουν πάθει αυτό».

Οπότε αυτό είναι. Η Avril Lavigne είναι, στην πραγματικότητα, η Avril Lavigne.

*Με πληροφορίες από: Unilad | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Instagram