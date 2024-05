Απαντήσεις στο πώς θα μας επηρεάσει και πόσο θα διαρκέσει η γεωμαγνητική καταιγίδα που ήδη μας χάρισε εντυπωσιακές εικόνες, δίνει ο Ευθύμης Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, σημειώνοντας ότι μέχρι το 2005 είχε 50 χρόνια να εμφανιστεί τέτοιας έντασης καταιγίδα.

Ο καθηγητής εξηγεί ότι «αυτές οι γεωμαγνητικές καταιγίδες εκπέμπονται από τον ήλιο. Ο ήλιος εκπέμπει ενέργεια προς όλο το πλανητικό σύστημα. Αυτή η ενέργεια κάνει τη Γη βιώσιμη και δίνει τη ζωή. Αν δεν είχαμε τον ήλιο δεν θα είχαμε και ζωή πάνω στη Γη».

«Το μαγνητικό πεδίο της Γης αποτρέπει την κάθετη πτώση αυτής της ακτινοβολίας στην επιφάνεια, διαφορετικά θα είχαμε πολύ αρνητικά αποτελέσματα» σημειώνει ο κ. Λέκκας

Μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρει ότι «συνήθως έχει διάρκεια 1-2-3 εβδομάδες, χωρίς να μπορεί κάποιος με ακρίβεια να τις προβλέψει, γιατί υπάρχουν τεράστιες εκρήξεις στην επιφάνεια του Ήλιου. Οι εκλάμψεις όπως λέγονται, συνοδεύονται από πολύ μεγάλα ποσοστά φωτός και ακτινοβολιών σε όλο το φάσμα».

Πώς μας επηρεάζει

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ όταν εκπέμπεται από τον Ήλιο αυτή η γεωμαγνητική ακτινοβολία, έρχεται προς όλο το πλανητικό σύστημα και έξω από το μαγνητικό σύστημα, έρχεται και στη Γη.

«Η Γη επειδή έχει αυτόν τον μαγνητισμό ουσιαστικά εκτρέπει αυτή την ακτινοβολία προς τους πόλους. Συνεπώς το μαγνητικό πεδίο της Γης αποτρέπει την κάθετη πτώση αυτής της ακτινοβολίας στην επιφάνεια της Γης, διαφορετικά θα είχαμε πολύ αρνητικά αποτελέσματα».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι το μαγνητικό πεδίο είναι η ασπίδα που οδηγεί ουσιαστικά την γεωμαγνητική ακτινοβολία προς τους πόλους, τον βόρειο και τον νότιο. «Δεν είναι τυχαίο που αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται στη Σουηδία και στη Νότια Αφρική και δεν παρατηρούνται σε χώρες που βρίσκονται στον Ισημερινό», σημείωσε.

Επηρεάζει τον άνθρωπο;

Ερωτηθείς για το εάν θα έχει επιδράσεις στον άνθρωπο εκτός από τα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα υποστήριξε ότι «το ποσοστό της γεωμαγνητικής ακτινοβολίας που πέφτει στη Γη, συνολικά διατηρείται σταθερό τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια». Γι’ αυτό όπως είπε στην προκειμένη περίπτωση δεν εγκυμονεί κινδύνους για τους ανθρώπους.

Εξηγώντας πώς θα δράσει η γεωμαγνητική καταιγίδα δήλωσε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις μεγάλες εκρήξεις του Ήλιου. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι στη Σουηδία και στη Ν. Αφρική όπου η γεωμαγνητική ακτινοβολία που εκτρέπεται είναι πολύ μεγάλη, θα είναι ένα συναρπαστικό φαινόμενο που θα δημιουργήσει προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, στα GPS, στα γεωμαγνητικά όργανα.