Μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα, βαθμού G4, χτύπησε σήμερα τη Γη, και θα βρίσκεται σε εξέλιξη για τις επόμενες 24 ώρες.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ, η ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα που χτύπησε τη Γη, δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία ούτε να δημιουργηθεί πανικός. Όπως ενημερώνει η επίδρασή της θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 25 Μαρτίου.

Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι στη Βόρεια Αμερική, ενώ η γεωμαγνητική καταιγίδα βαθμού G4 μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον έλεγχο τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και σε ορισμένα συστήματα του δικτύου, αλλά και δορυφόρους.

Δεν αποκλείεται πάντως κάτοικοι στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την καταιγίδα να δουν και διάφορα χρώματα στον ουρανό, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες.

Το φαινόμενο, σύμφωνα με την υπηρεσία, θα διαρκέσει έως και αύριο το μεσημέρι.

🤩Auroral displays were reported, and more are on the way

😱The sun experienced a crazy amount of flaring from region AR3615. The region kept popping off M flares, 17 M flares!

«Μία πολύπλοκη έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή, η οποία κορυφώθηκε στις 01:33 UTC. Η σχετική ηλιακή έκρηξη έφτασε στο μέγιστο X1,1 (R3-ισχυρή) και προήλθε από την περιοχή ηλιακών κηλίδων 3614. Η έκρηξη είναι περίπλοκη επειδή η περιοχή ηλιακών κηλίδων 3615 φούντωσε ταυτόχρονα, αλλά όλα δείχνουν ότι η ηλιακή έκρηξη και η έκρηξη που προέκυψε από την περιοχή 3614 ηλιακών κηλίδων είναι ισχυρότερη», αναφέρει η αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

Did you know that you can easily analyze yourself just how complex sunspot region 3615 really is by visiting our sunspot region page? Just use the slider to switch back and forth between the region’s magnetic layout and spot layout in visible light!

Go check it out at… pic.twitter.com/4W06KLaow3

— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) March 23, 2024