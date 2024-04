Μια πρόσφατα ανακαλυφθείσα φωτογραφία του παγόβουνου που μπορεί να βύθισε τον Τιτανικό ήρθε στο φως 112 χρόνια μετά το ναυάγιο που στοίχισε τη ζωή σε 1.522 επιβάτες.

Η ασπρόμαυρη εικόνα τραβήχτηκε από έναν νεκροθάφτη που εργαζόταν στο πλοίο για την περισυλλογή των πτωμάτων.

Τώρα η εντυπωσιακή εικόνα βγαίνει σε δημοπρασία με εκτιμώμενη τιμή 4.000 έως 7.000 λίρες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η φωτογραφία τραβήχτηκε δύο ημέρες μετά την τραγωδία, όταν ο Τιτανικός κατά τη διάρκεια του παρθενικού του ταξιδιού, προσέκρουσε στο τεράστιο κομμάτι πάγου, άρχισε να μπάζει νερά και τελικώς βυθίστηκε στα βάθη του Ατλαντικού.

Ο φωτογράφος, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο John Snow Jr, ο υπεύθυνος κηδειών, έβαλε αργότερα το στιγμιότυπο σε ένα χαρτόνι και έγραψε απλώς τη λεζάντα «Titanitic».

