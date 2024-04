Απειλεί η Τουρκία και προειδοποιεί ότι «δεν θα δεχτεί τετελεσμένα», με αφορμή την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος (φωτογραφία, επάνω, από Τατιάνα Μπόλαρη/Eurokinissi, κατά την τελευταία επίσκεψη του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα).

Η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων περιλαμβάνεται στις είκοσι δεσμεύσεις υπέρ της προστασίας των ελληνικών θαλασσών, και πρόκειται να ανακοινωθεί επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση στο 9ο Our Ocean Conference, το οποίο θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Απριλίου. Πρόκειται για δύο πάρκα, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, τα οποία θα είναι από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο.

Regarding the Marine Park to be Announced by Greece in the Aegean Sea https://t.co/Ldj7E4witR pic.twitter.com/cLBq4GDlxG

— Turkish MFA (@MFATurkiye) April 9, 2024