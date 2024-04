Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Το τοπικό αστυνομικό τμήμα δεν ανέφερε ζημιές ή τραυματισμούς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία έκανε γνωστό πως έλαβε αναφορές για κλυδωνισμούς κτιρίων.

«Ανταποκρινόμαστε σε κλήσεις και αξιολογούμε τη δομική σταθερότητα», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της. «Δεν υπάρχουν σημαντικά περιστατικά αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για σεισμό μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος όμως αναθεωρήθηκαν σε 4,7 πριν αναπροσαρμοστεί εκ νέου σε 4,8 βαθμούς.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την πολιτεία. «Η ομάδα μου αξιολογεί τις επιπτώσεις και τυχόν ζημιές που μπορεί να έχουν σημειωθεί και θα ενημερώσουμε το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε η Hochul.

Σε γειτονιά της Νέας Υόρκης οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους από τις πολυκατοικίες λίγα λεπτά αφότου σταμάτησε η δόνηση.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στο Νιου Τζέρσεϊ, λιγότερο από 50 μίλια δυτικά της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το USGS.

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός, σε βάθος 5 χιλιομέτρων, γεγονός που έκανε την δόνηση ιδιαίτερα αισθητή στους κατοίκους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Νέα Υόρκη είναι μια περιοχή χαμηλού κινδύνου για σεισμούς. Μεγάλος σεισμός με επίκεντρο τη Νέα Υόρκη έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 και ήταν μεγέθους 5,9 Ρίχτερ.

A 4.8 earthquake detected in Lebanon, New Jersey, at 10:23 a.m. was felt in New York City and nearby areas Friday morning. Here’s how @connellmcshane says New Yorkers reacted to the unusual event. More: https://t.co/cxS4G3cImN #earthquake #NYC #NewJersey pic.twitter.com/S9nTHZtvKo

— NewsNation (@NewsNation) April 5, 2024