Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο πρώτος ασθενής στον οποίο μεταμοσχεύτηκε νεφρό ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου.

Πρόκειται για μια επέμβαση – ορόσημο στην ιστορία των μεταμοσχεύσεων, η οποία χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από την επιστημονική κοινότητα, καθώς συνιστά την πρώτη επιτυχημένη διαδικασία μετά από αρκετές άκαρπες απόπειρες στο παρελθόν.

Ο 62χρονος Rick Slayman από το Weymouth της Μασαχουσέτης, ασθενής με νεφρική νόσο τελικού σταδίου επέστρεψε την περασμένη Τετάρτη, στο σπίτι του, δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη στις 16 Μαρτίου στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης (MGH).

Ο ίδιος μίλησε για μια από «τις πιο ευτυχισμένες στιγμές» της ζωής του, λέγοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξαναπεράσω χρόνο με την οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους μου, απαλλαγμένος από το βάρος της αιμοκάθαρσης που επηρέαζε την ποιότητα ζωής μου για πολλά χρόνια».

We are happy to share that today, Rick Slayman, our first patient to ever receive a genetically edited pig kidney transplant, has been discharged from the hospital. He is recovering well and will continue to recuperate at home with his family. pic.twitter.com/26a9f9T85N

— MassGeneral News (@MassGeneralNews) April 3, 2024