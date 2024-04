Ο Nοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής Λουκ Φλερς σκοτώθηκε από πυροβολισμούς, σύμφωνα με την ομάδα του.

Οι πυροβολισμοί, σύμφωνα με το BBC έλαβαν χώρα σε ένα πρατήριο καυσίμων το βράδυ της Τετάρτης στο προάστιο Φλόριντα του Γιοχάνεσμπουργκ.

Η ομάδα του, αναφέρει ότι ο θάνατος ήταν «τραγικός».

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκπροσώπησε τη Νότια Αφρική στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, περίμενε να τον εξυπηρετήσουν όταν τον πλησίασαν άγνωστοι ένοπλοι, οι οποίοι τον διέταξαν να βγει από το όχημα.

Ένας από τους υπόπτους διέφυγε από το σημείο με το αυτοκίνητο του Fleurs μετά τους πυροβολισμούς.

«Οι ύποπτοι τον σημάδεψαν με πυροβόλο όπλο και τον έβγαλαν από το όχημά του, στη συνέχεια τον πυροβόλησαν μία φορά στο άνω μέρος του σώματος», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Γκαουτένγκ αντισυνταγματάρχης Mavela Masondo.

Η αστυνομία χειρίζεται το θέμα και θα ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες

Ο αμυντικός Φλερς εντάχθηκε στην Κάιζερ Τσιφς πέρυσι. Προηγουμένως αγωνιζόταν στην SuperSport United.

Στην ιστοσελίδα της, η ομάδα του Kaiser Chiefs περιγράφει τον Φλέρς ως «αριστοκρατικό αμυντικό» με «μεγάλες τεχνικές ικανότητες»., ενώ όπως προαναφέραμε χαρακτήρισε τραγικό τον θάνατό του.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.

Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.

The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41

— Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) April 4, 2024