Με ενδιαφέρουσες συμπράξεις, τολμηρές συνεργασίες και παραστάσεις με multimedia, video art, χορό και χοροθέατρο, σκηνική θεατρική δράση, θέατρο σκιών, ποίηση και λογοτεχνία, έγραψε την 18χρονη πορεία του το κιθαριστικό σύνολο «Guitarte ensemble». Ο Νίκος Χατζηελευθερίου, Χρήστος Φάκλαρης, Μαρία Παπαμιχαήλ, Αλέξανδρος Καζάζης, Νίκος Μακρής που αποτελούν το πυρήνα του ετοιμάζονται για το επόμενο στοίχημά τους που δεν είναι άλλο από την πρώτη τους εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό τον τίτλο «Ιστορίες Guit-Art-E… φ’ όλης της ύλης». Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με άξονα το «Fantasía para un gentilhombre» του Joaquín Rodrigo , το «Concerto Grosso op. 6 no. 10 in D minor» του George Frideric Handel και το «Concerto Grosso op. 3 no. 1 in D major» του Francesco Geminiani. Επίσης θα παρουσιάσουν την Ορχηστική σουίτα σε 4 κινήσεις, διασκευές κομματιών από την πορεία του αστικού λαϊκού τραγουδιού στην Ελλάδα.

Οπως λέει ο Νίκος Χατζηελευθερίου, ο οποίος έχει και την ευθύνη της διεύθυνσης του μουσικού συνόλου «είναι μια πρόκληση να αναδείξουμε το ηχητικό εγχείρημα μας ως σύνολο, σε μια αίθουσα που παρέχει τις πιο άρτιες συνθήκες για κάτι τέτοιο. Επίσης δε μπορούμε να μην τονίσουμε ότι η παρουσία μας εκεί, αποτελεί κι ένα ακόμα βήμα καταξίωσης της δουλειάς μας». Για τον Χρήστο Φάκλαρη είναι παράλληλα και μια ανάγκη να απευθυνθούν ξανά στο κοινό τους με τον αρχετυπικό συναυλιακό τρόπο, μετά από μια σειρά ενδιαφέρουσες συναντήσεις σε εναλλακτικούς χώρους. Η εμφάνισή τους στη αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα.

Σύμφωνα με τη Μαρία Παπαμιχαήλ «κατά βάσιν έχουμε αλλάξει εμείς οι ίδιοι. Έχουμε εμπεδώσει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του μουσικού προσανατολισμού μας ως σύνολο, αλλά και έχουμε ανακαλύψει στην πορεία και νέα εκφραστικά στοιχεία. Πιστεύω ότι δεν έχουμε αλλάξει την αγάπη μας για το όργανο. Μια αγάπη που μέσα από το σύνολο αμβλύνεται «τοξικά», γίνεται λιγότερο εμμονική και βαθύτερη». Σε αυτό το σημείο ο Χρήστος Φάκλαρης επισημαίνει ότι «οι εμπειρίες που αποκομίσαμε όλα αυτά τα χρόνια, συνιστούν μια διαρκή διάθεση για αναζήτηση και αλλαγή που ξεκινά από το ρεπερτόριο και φτάνει μέχρι τον τρόπο που παίζουμε ακόμα και σε ατομικό επίπεδο».

Ο Νίκος Χατζηελευθερίου τονίζει πως «σίγουρα μεγαλώνουμε και όλα δείχνουν ότι μεγαλώνουμε όμορφα και αρμονικά, που είναι σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από τότε που ξεκινήσαμε». Σε ότι αφορά το είδος μουσικής που υπηρετούν και τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν η Μαρία Παπαμιχαήλ απαντά: «Είμαστε κλασικοί, λαϊκοί και ροκάδες… όπως ο Μπαχ, ο Τάρεγκα, ο Μπάριος, ο Μπρημ, ο Ντυένς και όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι μας». Ο Χρήστος Φάκλαρης τονίζει πως το σύνολο κινείται σε τρεις άξονες. «Ἐν ἀρχῇ ἦν… ο Μπαχ. Δεν εννοούμε βέβαια μόνο τον συνθέτη, αλλά όλη εκείνη την πρωτογενή μουσική ύλη, που πάνω της μάθαμε και συνεχώς ξαναγυρίζουμε για να μάθουμε πάλι ή για να διορθώσουμε ό,τι δεν μάθαμε καλά. Ο δεύτερος είναι αυτό που αποκαλείται «βίωμα». Η μουσική που όταν την ακούς ή την παίζεις φέρνει γεύσεις, αρώματα, εικόνες και χρώματα, από το διηνεκές παρελθόν ή απ’ το έμβρυο μέλλον, όπως συνέβη με το «Καταραμένο φίδι» του Μάνου Χατζιδάκι. Και τέλος η σύγχρονη μουσική. Δηλαδή η μουσική που φτιάχτηκε τώρα και παίζεται τώρα».

Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του «Guitarte ensemble» είναι η ηχογράφησή της. «Ηχογραφούμε τη δουλειά μας με τη «διαδρομή» του Ρεμπέτικου , μια επανάληψη της ερμηνείας μας στο «Concerto Adaluz» για 4 κιθάρες και συμφωνική ορχήστρα του J. Rodrigo».

INFO

Πέμπτη 04 Απριλίου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη στις 20:30

Εισιτήρια: 210 7282333, https://webtics.megaron.gr/el/events/?eventid=3291