Προβλήματα σε μία πόλη στη νοτιοανατολική Γαλλία δημιούργησαν οι έντονες βροχοπτώσεις, καθώς «βυθίστηκε» μερικώς μετά από υπερχείλιση ποταμού.

Βίντεο και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το Σάββατο έδειξαν μεγάλες πλημμύρες στην πόλη Μοντμοριγιόν με τη στάθμη του νερού να έχει ανέβει σε τέτοιο βαθμό που μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο σε ποτάμι, ενώ τα νερά σκέπασαν τα πάντα σε χαμηλό ύψος, όπως ισόγεια, αυλές σπιτιών και αυτοκίνητα.

Flooding in Montmorillon, France yesterday reached 4.50 meters, the highest level since 1982… pic.twitter.com/R1x1ItTwvP

Ο Κριστόφ Μαρτέν, αντιδήμαρχος στο Μοντμοριγιόν, δήλωσε στο τοπικό ραδιοφωνικό δίκτυο France Bleu: «Ολόκληρο το κέντρο της πόλης έχει πλημμυρίσει, εκκενώσαμε τα αυτοκίνητα, αλλά ορισμένα είναι κάτω από το νερό, το νερό φτάνει μέχρι την οροφή. Οι επιχειρήσεις επίσης, τα ισόγεια… το νερό έχει πάει παντού».

Οι τοπικές Αρχές περίμεναν τα φαινόμενα και γι’ αυτό είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις για πλημμύρες στην περιοχή και είχαν δηλώσει ότι περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων ήταν σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν τους κατοίκους την Κυριακή.

Πρόσθεσαν ότι πάνω από 350 άτομα είχαν καλέσει τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών από τότε που ξεκίνησαν οι πλημμύρες.

Περίπου 30 σπίτια εκκενώθηκαν, ενώ πάνω από 12 δρόμοι έκλεισαν λόγω των πλημμυρών.

Το βράδυ του Σαββάτου, οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις προειδοποιήσεις τους και μάλιστα έφεραν ως παράδειγμα έναν οδηγό που χρειάστηκε διάσωση, καθώς αγνόησε τις συμβουλές τους για την κυκλοφορία και στη συνέχεια βρέθηκε «παγιδευμένος στα νερά» μαζί με τα παιδιά του.

So The Gartempe has risen over 4 metres and flooded the old town in Montmorillon 😱 unfortunately for mum and dad 😢😢😢 the whole of their ground floor!!! Fecking nightmare pic.twitter.com/OOYEKhXG9R

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να αναβάλουν τις μετακινήσεις τους, να μείνουν στα σπίτια τους, αν είναι δυνατόν, και να τα εκκενώσουν μόνο αν τους το ζητήσουν οι Αρχές.

The town of Montmorillon in France was submerged in water after heavy rainfall hit the region.

The rain caused the river to overflow, leading to huge floods in the town.https://t.co/TkFT9jTh9g pic.twitter.com/EEHWKP3t0Y

— Sky News (@SkyNews) March 31, 2024