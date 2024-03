Ήταν 16 Ιανουαρίου όταν η Ρόμα ανακοίνωνε αιφνιδιαστικά το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζοσέ Μουρίνιο. Εκεί που το προηγούμενο διάστημα τα ρεπορτάζ από την Ιταλία και την «Αιώνια Πόλη» έκαναν λόγο ακόμη και για επέκταση του συμβολαίου του Πορτογάλου. Δέκα μέρες πριν συμπληρώσει τα 61 του χρόνια, ο Special One πήρε… πικρό δώρο από τη διοίκηση του ιταλικού συλλόγου που θεώρησε πως η ομάδα χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ για να αλλάξει την κακή εικόνα που εμφάνιζε στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι που –παρεμπιπτόντως – συνέβη, με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι να δίνει πνοή και ώθηση στη Ρόμα που υπό τις οδηγίες του τα πηγαίνει πολύ καλύτερα απ’ ότι πριν.

«Είναι δύσκολο να καταλάβω πώς ένας προπονητής που έφτασε σε δυο ευρωπαϊκούς τελικούς απολύθηκε», ήταν η απορία του Μουρίνιο μετά το τέλος του από τη Ρόμα την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Conference League στην πρώτη του σεζόν και στον τελικό του Europa League την επόμενη. Όπως του συμβαίνει συνήθως όμως, τα δύσκολα αρχίζουν την τρίτη σεζόν εκεί όπου έρχεται η απόλυση. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι απολύσεις του την τελευταία δεκαετία ήρθαν κατά τη διάρκεια της τρίτης του σεζόν στον πάγκο. Κάτι που μόνο καλό δεν κάνει στη φήμη του, αλλά σίγουρα κάνει πολύ καλό στην τσέπη του.

Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Μουρίνιο έχει εξελιχθεί στον βασιλιά των αποζημιώσεων. Έξι απολύσεις μετρά πλέον στο ενεργητικό του και συνολικά υπολογίζεται πως έχει εισπράξει περισσότερα από 80 εκατ. ευρώ από αυτές. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως το ποδόσφαιρο τον έχει ξεπεράσει. Εξάλλου η καριέρα του έχει πτωτική πορεία και αυτό το μαρτυρούν και οι ομάδες που ανέλαβε τελευταία. Δεν είναι μικρή ομάδα η Ρόμα ούτε και η Τότεναμ. Απέχουν πολύ όμως από την ελίτ της Ευρώπης και σίγουρα δεν ανήκουν στο γκρουπ των ομάδων που θα κοίταζε ο Μουρίνιο μέχρι πριν μία δεκαετία, όταν ακόμη βρισκόταν στο peak της προπονητικής του καριέρας.

Το ότι οδήγησε βέβαια τη Ρόμα σε δύο ευρωπαϊκούς τελικούς, με μία κατάκτηση και μία ήττα που εκείνος θεωρεί πως δεν ήταν καθαρά αγωνιστική, τα φέρει σαν παράσημα. Όπως και το γεγονός ότι με εκείνον στον πάγκο εμφανίστηκε η πιο… κανονική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ της μετά Φέργκιουσον εποχής. Δεν είναι ψέμα και έχει κάθε λόγο να είναι περήφανος γι’ αυτά. Δεν παύουν όμως να είναι επιτεύγματα που απέχουν πολύ από όσα τον καθιέρωσαν στη συνείδηση του κόσμου ως τον Special One. Εκείνον που πήρε Champions League με την Πόρτο, που έβαλε την Τσέλσι στην ελίτ και την οδήγησε σε κατάκτηση τίτλων, που οδήγησε την Ίντερ στην κορυφή της Ευρώπης, που έβαλε ξανά τη Ρεάλ στον δρόμο των επιτυχιών και σε μία εποχή μάλιστα που είχε απέναντί του την κορυφαία ίσως ομάδα όλων των εποχών. Την Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Εκείνος ο Μουρίνιο απέχει πολύ από αυτόν του σήμερα. Δεν χωρά πάντως καμία αμφιβολία ότι στο μυαλό του ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο κορυφαίος. Γιατί αυτός είναι ο Μουρίνιο. Εγωιστής, αλαζονικός, ερειστικός. Έχει όμως τον τρόπο του και αυτό δεν μπορεί να μην του αναγνωριστεί. Λίγοι είναι οι παίκτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί και δεν έχουν να πουν κάτι καλό για εκείνον. Και τώρα τι; «Είμαι έτοιμος να αρχίσω ξανά. Δεν χρειάζεται να ξεκουραστώ ή να σκεφτώ όπως γίνεται συνήθως, είμαι έτοιμος. Αισθάνομαι δυνατός και εντάξει, είμαι πραγματικά έτοιμος», δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨 EXCLUSIVE – José Mourinho: “I’m ready to start again. I don’t need to rest or think as usually happens… I’m ready”.

“I feel strong and good, I’m really ready. But I don’t want to make the wrong choice”.

“I have to be patient. My objective is to start again next summer”. pic.twitter.com/NwWQO9J2Gj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2024