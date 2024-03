Συναγερμός σήμανε σήμερα, Πέμπτη 28 Μαρτίου, στο Τισάιντ στη βορειοανατολική Αγγλία, με ένα δημοτικό σχολείο να τίθεται σε lockdown και ένοπλους αστυνομικούς να εισβάλλουν σε ένα γειτονικό οίκημα, έχοντας αποκλείσει δρόμους στην ευρύτερη περιοχή της κομητείας του Ντάραμ.

Η διεύθυνση του Tilery Primary School έστειλε μήνυμα στους γονείς, που πήγαιναν τα παιδιά τους στο σχολείο, ζητώντας τους να τα οδηγήσουν στην κεντρική αίθουσα, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση.

Μετά τη λήξη του συναγερμού, το σχολείο εξέδωσε ενημέρωση αναφέροντας: «Ευχαριστούμε όλους τους γονείς, τους φροντιστές και τις οικογένειες για την υπομονή και την κατανόησή σας σήμερα το πρωί. Η ασφάλεια των παιδιών, του προσωπικού και της κοινότητάς μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες διασφάλισης για να τη διασφαλίσουμε. Τα παιδιά επιστρέφουν τώρα στις τάξεις».

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «εκτελούνται μια σειρά από εντάλματα στην περιοχή στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης επιχείρησης. Ένοπλοι και άοπλοι αξιωματικοί συμμετέχουν στη δραστηριότητα, καθώς και ειδικοί αξιωματικοί έρευνας και τμήμα σκύλων. Ο κλοιός παραμένει σε ισχύ στους γύρω δρόμους. Θα εκδώσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα αυτή το συντομότερο δυνατό».

Ένα μάρτυρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται παντού στο St Anne’s Terrace. Το σχολείο είναι σε lockdown και όλα τα παιδιά πηγαίνουν στην κεντρική αίθουσα, δεν επιτρέπεται η είσοδος στους γονείς στον χώρο του σχολείου».

