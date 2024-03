Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο των κακοποιημένων υπόπτων για την σφαγή στην Μόσχα, γεγονός που μόνο τυχαία δεν συνέβη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε για πολλούς λόγους να δοθούν στην δημοσιότητα πλάνα από τους συλληφθέντες και πιο συγκεκριμένα από την κακοποίηση που υπέστησαν.

Την ίδια ώρα, έρχεται στην δημοσιότητα και η διαδρομή δύο εκ των τεσσάρων υπόπτων που συνελήφθησαν, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην Τουρκία λίγο πριν το μακελειό.

Οι δύο άνδρες, αναχώρησαν μαζί με αεροπλάνο στις 2 Μαρτίου για να επιστρέψουν στη Ρωσία, όπως είπε στο AFP πηγή των τουρκικών αρχών ασφαλείας.

Λίγες μέρες μετά την σφαγή στο Cronus City Hall στη Μόσχα, οι τέσσερις ύποπτοι για την υλοποίηση της φονικότερης τρομοκρατικής επίθεσης των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι σε δικαστήριο της πόλης. Ο ένας εισήλθε με καλυμμένο το μερικώς κομμένο αυτί του. Ένας άλλος βρισκόταν σε αναπηρικό καροτσάκι, με το αριστερό του μάτι φουσκωμένο και ένα καθετήρα στα γόνατα του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, από το Σάββατο, κυκλοφορούν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους τέσσερις άνδρες να βασανίζονται κατά την διάρκεια της ανάκρισης. Οι αναλυτές βλέποντας τα πλάνα αυτά τα απέδωσαν σε προφανή αντίποινα για την επίθεση των προηγούμενων ημερών. Το πώς άρχισαν να κυκλοφορούν τα βίντεο δεν ήταν άμεσα σαφές, αλλά διαδόθηκαν από εθνικιστικά κανάλια στο Telegram, τα οποία θεωρούνται κοντά στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Αν και τα πιο φρικιαστικά αποσπάσματα δεν προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση, η βάναυση μεταχείριση των κατηγορουμένων έγινε σαφής. Και η απόφαση των ρωσικών αρχών να την παρουσιάσουν, τόσο δημόσια στο δικαστήριο, με τρόπο που δεν είχαν κάνει σχεδόν ποτέ στο παρελθόν, είχε ως στόχο να αποτελέσει ένδειξη εκδίκησης και προειδοποίηση προς πιθανούς τρομοκράτες, είπαν οι αναλυτές.

Στην πρόσφατη ιστορία της Ρωσίας, βίντεο με βασανιστήρια δεν είχαν προβληθεί στην κρατική τηλεόραση, δήλωσε η Όλγα Σαντόφσκαγια της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων, μιας ρωσικής οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Υπήρχαν δύο προθέσεις για την προβολή των βίντεο», δήλωσε η κ. Σαντόφκαγια. «Πρώτον, να δείξουμε στους ανθρώπους που θα μπορούσαν να σχεδιάσουν άλλη τρομοκρατική επίθεση τι θα μπορούσε να τους συμβεί και δεύτερον, να δείξουμε στην κοινωνία ότι οι αρχές θα πάρουν εκδίκηση για όλα όσα υπέστησαν οι άνθρωποι σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση.»

Η ίδια και άλλοι αναλυτές είπαν ότι η σκανδαλώδης επίδειξη των βασανισθέντων έδειξε κάτι άλλο: τον βαθμό στον οποίο η ρωσική κοινωνία έχει στρατιωτικοποιηθεί και έχει γίνει ανεκτική στη βία, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Αυτό είναι ένα σημάδι του πόσο μακριά έχουμε φτάσει με την αποδοχή των νέων μεθόδων διεξαγωγής ενός πολέμου», δήλωσε ο Αντρέι Σολντάτοφ, ειδικός στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι οι κοινωνίες ανέχονται τη βία κατά των ανθρώπων που θεωρούν ως τους χειρότερους παραβάτες, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατών, των κατά συρροή δολοφόνων και των δραστών βίαιων εγκλημάτων κατά των παιδιών.

Παρ’ όλα αυτά, η κ. Σαντόφσκαγια δήλωσε ότι τα βίντεο που προβάλλονται στην τηλεόραση αντιπροσωπεύουν ένα νέο χαμηλό για το ρωσικό κράτος. «Αυτό δείχνει ότι το κράτος και οι αρχές αποδεικνύουν ότι η βία είναι αποδεκτή, ότι εξομαλύνουν τον βασανισμό ενός συγκεκριμένου υποκειμένου», είπε.

Αν και η Ρωσία δεν είναι πλέον συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το ρωσικό Σύνταγμα απαγορεύει τα βασανιστήρια. Είναι επίσης μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων.

Δεδομένου ότι τα βασανιστήρια αποτελούν έγκλημα, τόσο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όσο και σε πολλές χώρες, οι συνήγοροι υπεράσπισης κανονικά θα προσπαθούσαν να απορρίψουν κάθε μαρτυρία που αποσπάστηκε με βασανιστήρια, επειδή είναι πασίγνωστα αναξιόπιστη, δήλωσε ο Scott Roehm, διευθυντής παγκόσμιας πολιτικής και υπεράσπισης του Κέντρου για τα Θύματα των Βασανιστηρίων με έδρα τη Μινεσότα, το οποίο δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο.

Οι δίκες των εξτρεμιστών στη Ρωσία είναι γενικά κλειστές, όπως και οι περισσότερες από τις ακροάσεις της Κυριακής, οπότε είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς σε ποιο βαθμό οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν αντιταχθεί στην πρακτική αυτή. Οι περισσότεροι Ρώσοι δικαστές πιθανότατα θα την αγνοούσαν σε κάθε περίπτωση, δήλωσε ο κ. Pavlov, επειδή γνωρίζουν εκ των προτέρων τι αναμένεται να πράξουν, όσον αφορά την καταδίκη των κατηγορουμένων.

Η απροκάλυπτη επίδειξη των κακοποιημένων υπόπτων την Κυριακή ήταν ιδιαίτερα οφθαλμοφανή, σημείωσε ο κ. Παβλόφ. «Πρόκειται φυσικά για θλιβερές περιστάσεις», είπε, «αλλά έκαναν τσίρκο τη δίκη». Ο κ. Soldatov, ο εμπειρογνώμονας των υπηρεσιών ασφαλείας, δήλωσε ότι τα βασανιστήρια και η επίσημη αντίδραση σε αυτά ήταν ένα μήνυμα προς τον στρατό ότι η φρικιαστική βία είναι πλέον αποδεκτή και ενθαρρύνεται.

Με τη δημοσιοποίηση των βίντεο των βασανιστηρίων, είπε, «οι αρχές στέλνουν αυτό το μήνυμα εκφοβισμού σε όλους όσοι δεν είναι με το μέρος του Κρεμλίνου – και στέλνουν ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα στο στρατό και τις υπηρεσίες ασφαλείας ότι είστε στην ίδια σελίδα».

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον Σαμσιντίν Φαριντούνι, ο οποίος εισήλθε στην Τουρκία στις 20 Φεβρουαρίου και έφυγε για τη Ρωσία στις 2 Μαρτίου από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έπειτα από διαμονή σε ξενοδοχείο της μεγαλούπολης, στην περιοχή Φατίχ, σημείωσε η ίδια πηγή.

Η πηγή αυτή διευκρινίζει ότι ο άνδρας έφυγε από το ξενοδοχείο του στις 27 Φεβρουαρίου και ότι δημοσίευσε ένα μήνυμα «οκτώ φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 23 Φεβρουαρίου από την συνοικία Ακσαράι», που βρίσκεται στην Φατίχ.

Ο άλλος ύποπτος, σύμφωνα με αυτόν τον αξιωματούχο, είναι ο Σαϊντακράμ Ρατζαμπαλιζόντα: φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη στις 5 Ιανουαρίου, κατέλυσε αμέσως σε ένα ξενοδοχείο στην Φατίχ από το οποίο έφυγε στις 21 Ιανουαρίου.

«Στη συνέχεια αναχώρησε για τη Μόσχα στις 2 Μαρτίου με την ίδια πτήση με τον Φαριντούνι», είπε η πηγή ασφαλείας.

«Εκτιμούμε ότι αυτά τα δύο άτομα ριζοσπαστικοποιήθηκαν στη Ρωσία λόγω της σύντομης παραμονής τους στην Τουρκία», τόνισε αυτός ο αξιωματούχος.

Στο μεταξύ, Ρώσοι ερευνητές βρίσκονται σήμερα (26/3) στο Τατζικιστάν για να ανακρίνουν τις οικογένειες των τεσσάρων ανδρών που κατηγορούνται για την φονική επίθεση σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, επικαλούμενο το Reuters που μίλησε με τρεις πηγές ασφαλείας του Τατζικιστάν.

Οι πηγές, που δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλούν δημοσίως, είπαν ότι οι αξιωματούχοι ασφαλείας του Τατζικιστάν, έφεραν τις οικογένειες στην πρωτεύουσα Ντουσαμπέ από τις πόλεις Βακχντάτ και Γκισάρ και από την περιφέρεια Ρουντάκι.

Ο Τατζίκος πρόεδρος Εμομαλί Ραχμόν επιβλέπει προσωπικώς την έρευνα που διεξάγεται στη χώρα του, σύμφωνα με τις πηγές.

Τη Δευτέρα (25/3), στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την επίθεση, ο Ραχμόν χαρακτήρισε την επίθεση «επαίσχυντο και φρικτό συμβάν» και κάλεσε τους Τατζίκους να προστατεύουν τα παιδιά τους από κακές επιρροές.

Τέσσερις άνδρες από το Τατζικιστάν έχουν τεθεί υπό κράτηση κατηγορούμενοι για τρομοκρατία ως ύποπτοι για την επίθεση.

Τρεις ακόμη, επίσης από το Τατζικιστάν, έχουν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για συνέργεια.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε ένα παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και οπτικό υλικό που όπως υποστηρίζει απεικονίζει όσα διαδραματίστηκαν.

Το βίντεο περιλαμβάνει πολύ σκληρές εικόνες, τόσο με πυροβολισμούς από το αυτόματο, όσο και με επίθεση με μαχαίρι εναντίον ενός πολίτη που ήταν ακόμα εν ζωή.

Στο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 28 δευτερολέπτων το οποίο ήρθε στην κατοχή του in, καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως στο Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ με στόχο τις μεγαλύτερες δυνατές απώλειες.

Πέρα από τους πυροβολισμούς αδιακρίτως και κατά πάντων, καθώς έχουμε δει το βίντεο στην μη λογοκριμένη μορφή του, ένας εκ των τρομοκρατών παρουσιάζεται να κόβει τον λαιμό ενός από τα θύματα της επίθεσης.

Το βίντεο θεωρείται αυθεντικό, καθότι πέρα από τον χώρο στον οποίο έλαβε χώρα το μακελειό, παρουσιάζει ένα από τα οπλοπολυβόλα μάρκας Καλάσνικοφ, με λαβή στο πάνω μέρος του, που έχει χαρακτηριστικό φωσοφοριζέ χρώμα και υπάρχει στα ντοκουμέντα.

#Russia 🇷🇺: Ministry of Internal Affairs and Federal Security Service (#FSB) recovered weapon and ammo from #ISIS militants in #Crocus City Hall in #Moscow.

Very interestingly a rare early variant (Gen 1) modern AK-12 assault rifle and 5.45x39mm magazines & ammo were seized. pic.twitter.com/7kLeVPsLq4

— War Noir (@war_noir) March 23, 2024