Ισραηλινές δυνάμεις πολιορκούν σήμερα δύο ακόμη νοσοκομεία της Γάζας, όπου το ιατρικό προσωπικό έχει ακινητοποιηθεί κάτω από σφοδρά πυρά, έγινε γνωστό από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε πως συνέλαβε 480 μαχητές κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, Αλ-Σίφα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ισχυρίζονται πως νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου μαίνεται ο πόλεμος πάνω από πέντε μήνες, χρησιμοποιούνται ως προπύργια των μαχητών της Χαμάς, όπου κρύβουν βάσεις και όπλα. Η Χαμάς και το ιατρικό προσωπικό το διαψεύδουν.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε γνωστό πως ένα μέλος της σκοτώθηκε, όταν ισραηλινά άρματα μάχης ξαφνικά απωθήθηκαν σε περιοχές περιμετρικά των νοσοκομείων Αλ-Άμαλ και Νάσερ, στην πόλη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών και πυρών.

Urgent: PRCS volunteer Ameer Sobhi Abu Aysha, a member of the PRCS emergency operations room in Gaza was killed by Israeli occupation gunfire while working at Al-Amal Hospital in Khan Yunis. #NotATarget

