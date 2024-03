Σφόδρα ενοχλημένη φάνηκε η Μαρία Ζαχάροβα εκπρόσωπος του τμήματος Πληροφοριών και Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram.

Για την ακρίβεια αυτό που την ενόχλησε ήταν η βιασύνη με την οποία η Αντριέν Γουάτσον ανέφερε πως οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει την Ρωσία και η δήλωση που έκανε πως η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν.

Στην τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, η οποία έχει στοιχίσει την ζωή σε 143 άτομα σύμφωνα με ρωσικές πηγές, την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν. Σε κάθε περίπτωση η θέση της Ρωσίας είναι πως η χρονική στιγμή, υποδηλώνει πως η επίθεση ήταν υποκινούμενη.

Earlier this month, the U.S. Government had information about a planned terrorist attack in Moscow – potentially targeting large gatherings, to include concerts – which prompted the State Department to issue a public advisory to Americans in Russia.

Η Μαρία Ζαχάροβα ξεκίνησε επιθετικά λέγοντας «Μακάρι να μπορούσαν να διευθετήσουν τη δολοφονία του δικού τους Προέδρου Κένεντι τόσο γρήγορα. Αλλά όχι, για περισσότερα από 60 χρόνια δεν κατάφεραν να μάθουν ποιος τον σκότωσε. Ή μήπως το έκανε ο ISIS; Ή θα καθυστερήσουν άλλα 60 χρόνια με συγκεκριμένα, παίζοντας με την όποια «εποικοδομητική αβεβαιότητα»;»

Συνέχισε αφήνοντας αιχμές για τις επιθέσεις στους αγωγούς Nord Stream «Ή ας πάρουμε την τρομοκρατική επίθεση στο Nord Stream; Εκεί, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες (και οι New York Times επικαλέστηκαν σχόλια αξιωματούχων), συμμετείχαν Ουκρανοί. Είναι αλήθεια ότι τότε οι αμερικανικές αρχές έπιασαν πάτο. Έτσι εξακολουθούν να ψαχουλεύουν εκεί για να αναζητήσουν είτε το Κίεβο είτε τους δύτες του ISIS».

Καταλήγοντας ως προς τις επιθέσεις στους αγωγούς ανέφερε πως «Ούτε μια λέξη δεν ειπώθηκε από την Ουάσιγκτον καλώντας τη Δανία και τη Σουηδία να μην σταματήσουν να αναζητούν τους υπεύθυνους και η πρόταση της Ρωσίας για έρευνα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ μπλόκαρε από τους Αγγλοσάξονες στο Συμβούλιο Ασφαλείας».

