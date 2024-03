Βίντεο με τους ένοπλους να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall στη Μόσχα σκορπίζοντας τον θάνατο κάνουν το γύρω του διαδικτύου μέσα από τα social media.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές και σοκάρουν.

«Άγνωστοι άνοιξαν πυρ στο Crocus City Hall. Σε εξέλιξη είναι η απομάκρυνση των ανθρώπων από τον χώρο», δήλωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών στο πρακτορείο TASS.

More footage of the shooting at Crocus City Hall. According to preliminary data, it is already known about 40 dead and 100 injured. It is unknown where the terrorists are now and whether this is the only group in Moscow. pic.twitter.com/o51OtelCgI

— Alex Shternkuker (@SIL_trader) March 22, 2024