Συναγερμός έχει σημάνει στις ρωσικές Αρχές μετά την ένοπλη επίθεση με δεκάδες νεκρούς στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall στη Μόσχα, όπου βρίσκονταν πάνω από 6.000 άνθρωποι.

Οι δράστες τουλάχιστον 4, εισέβαλαν στον χώρο και άνοιξαν πυρ σκορπώντας τον θάνατο ενώ στη συνέχεια το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Εικάζεται ότι οι ένοπλοι έφυγαν από το Crocus City Hall και διεξάγονται έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό τους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αναρτηθεί ένα βίντεο που δείχνει τη σύλληψη ενός άνδρα χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για κάποιον από τους δράστες.

🚨 Breaking

One of the shooters has been arrested at the Moscow concert.#Moscow #Ukraine #war pic.twitter.com/JnhUXMaP4u

— Viral Post (@ViralPostglobal) March 22, 2024